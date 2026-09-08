أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، مع بداية التعاملات في البنوك، بعد الارتفاعات التي سجلتها بعض العملات العربية خلال تعاملات أمس الاثنين، وعلى رأسها الريال السعودي والدينار الكويتي.

وتحافظ أسعار العملات العربية على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، بينما يواصل الدولار الأمريكي التحرك قرب مستوى 51 جنيهًا، مع اختلاف مستويات الأسعار من بنك إلى آخر.

وسجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بينما تخطى حاجز 51 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلًا 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع وفق آخر تحديث منشور من المصرف.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنوك:

الدولار الأمريكي: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

اليورو: 59.04 جنيه للشراء، و59.30 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.70 جنيه للشراء، و69.03 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 62.73 جنيه للشراء، و63.04 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.51 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 161.10 جنيه للشراء، و166.13 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.91 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

الكرونة الدنماركية: 7.31 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع.

الكرونة السويدية: 4.95 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

الكرونة النرويجية: 4.61 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.30 جنيه للشراء، و0.30 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.68 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.