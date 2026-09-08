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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، مع بداية التعاملات في البنوك، بعد الارتفاعات التي سجلتها بعض العملات العربية خلال تعاملات أمس الاثنين، وعلى رأسها الريال السعودي والدينار الكويتي.

وتحافظ أسعار العملات العربية على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، بينما يواصل الدولار الأمريكي التحرك قرب مستوى 51 جنيهًا، مع اختلاف مستويات الأسعار من بنك إلى آخر.

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

وسجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بينما تخطى حاجز 51 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلًا 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع وفق آخر تحديث منشور من المصرف. 

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنوك:

الدولار الأمريكي: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

اليورو: 59.04 جنيه للشراء، و59.30 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.70 جنيه للشراء، و69.03 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 33.66 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 62.73 جنيه للشراء، و63.04 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.51 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 161.10 جنيه للشراء، و166.13 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.91 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

الكرونة الدنماركية: 7.31 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع.

الكرونة السويدية: 4.95 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

الكرونة النرويجية: 4.61 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.30 جنيه للشراء، و0.30 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.68 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم

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