القاهرة الجديدة تتصدر التراخيص.. والسيارات الكهربائية تسجل أكثر من ألفي مركبة

تصدرت وحدة مرور القاهرة الجديدة قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات الجديدة خلال أغسطس 2026، بعدما سجلت 2454 مركبة "زيرو"، لتحتل المركز الأول بين وحدات المرور التي شهدت أكبر حركة تراخيص للمركبات الجديدة خلال الشهر.

وجاءت مدينة نصر في المركز الثاني بإجمالي 1838 مركبة، بينما احتلت وحدة مرور فيصل المركز الثالث بعد تسجيل 1534 مركبة، وحلت وحدة مرور أكتوبر في المركز التالي بإجمالي 1511 مركبة.

وجاءت هذه البيانات ضمن التقرير الشهري الذي أعلنته مؤسسة الأهرام اعتماد على الأرقام الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، والذي يرصد حركة التراخيص في وحدات المرور المختلفة، إلى جانب أعداد المركبات الجديدة والمستعملة والمركبات الجمركية، فضلا عن تصنيف المركبات المسجلة وفق نوع الوقود المستخدم.

وأظهر التقرير تسجيل 397 ألفاً و808 مركبات مستعملة، إلى جانب 22 ألفا و637 مركبة جمركية، بما يعكس حجم النشاط الذي تشهده حركة المركبات بمختلف أنواعها، وليس فقط المركبات الجديدة.

وفيما يتعلق بتوزيع المركبات بحسب الوقود، استمر البنزين في تصدر القائمة بإجمالي 340 ألفا و322 مركبة، بينما بلغ عدد المركبات التي تعمل بالسولار 115 ألفا و706 مركبات.

كما سجلت المركبات التي تعمل بنظام البنزين والغاز الطبيعي نحو 13 ألفا و113 مركبة، في حين بلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة 2196 مركبة.

وسجل التقرير كذلك وجود 97 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، وفق التصنيف الوارد في البيانات.

وتشير أرقام المركبات الكهربائية إلى استمرار حضور هذا النوع من السيارات ضمن السوق المصرية، في ظل التوسع التدريجي في الاهتمام بالمركبات التي تعتمد على مصادر طاقة بديلة.

وتبقى حركة التراخيص في وحدات المرور وأنواع الوقود من المؤشرات المهمة لمتابعة اتجاهات السوق، سواء من حيث توزيع النشاط الجغرافي أو التحولات التدريجية في أنواع المركبات المستخدمة داخل مصر.