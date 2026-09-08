ارتديا ملابس نسائية.. حبس شخصين قاما بالتحريض على ممارسة الفجور

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس شخصين 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مقاطع فيديو يرتديان خلالها ملابس نسائية وقيامهما بالتحريض على ممارسة الفجور.

رصد قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين) بإدارة صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مقاطع فيديو يرتديان خلالها ملابس نسائية وقيامهما بالتحريض على ممارسة الفجور.

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما إعترفا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتيهما بمواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب راغبى المتعة لممارسة الفجور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.