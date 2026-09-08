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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس القصير يرصد أعمال بناء ويأمر بفحص ملفات المواقع المخالفة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية بعدد من مناطق المدينة، يرافقه الأستاذ عابدين سعيد، سكرتير المدينة، لمتابعة الحالة العامة ورصد أي أعمال إنشائية أو تعديات مخالفة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس المدينة عددًا من المواقع، حيث أسفرت أعمال المتابعة عن رصد أعمال إنشائية تستوجب الفحص والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والقوانين المنظمة.

ففي منطقة المستعمرة، تم رصد بدء تنفيذ أعمال بناء بأحد المواقع، بينما شهدت الجولة بمنطقة الإذاعة والتلفزيون رصد استكمال أعمال بناء بأحد المواقع.

وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد صقر الإدارة الهندسية بفحص الملفات والمستندات الخاصة بالمواقع التي تم رصد الأعمال بها، والتأكد من موقفها القانوني ومدى حصولها على التراخيص اللازمة، كما كلف إدارة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أعمال يثبت عدم توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.

متابعة مستمرة لمنع المخالفات

وأكد رئيس مدينة القصير أن أعمال المرور والمتابعة الميدانية تأتي في إطار الحرص على فرض الانضباط والتصدي للتعديات ومخالفات البناء في مراحلها الأولى، مشددًا على استمرار الجولات الدورية بمختلف مناطق المدينة لرصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن المتابعة تستهدف الحفاظ على أملاك الدولة، ومنع التعديات، وضبط أعمال البناء، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القصير.

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