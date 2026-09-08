التحالف: تصعيد الحوثيين ضد السعودية تهديد خطير وسنواجهه بحزم

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن تصعيد ميليشيات الحوثي ومحاولاتها استهداف أراضي المملكة العربية السعودية يمثل «تصعيدًا خطيرًا ونهجًا عدائيًا وغير مسؤول».

وأوضح المالكي، في بيان، أن الهجمات الحوثية الأخيرة استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.

واعتبر أن استهداف المناطق والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين وسلامة المنشآت والأعيان المدنية.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع التهديدات الحوثية وحماية سيادة المملكة ومصالحها الوطنية، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل استهداف مصادر التهديد وتحييدها.