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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. الزمالك يستضيف أبو قير للأسمدة في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع نظيره أبو قير للأسمدة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد، من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز والمنافسة مبكرًا على صدارة المسابقة.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل الزمالك المباراة بقيادة مديره الفني معتمد جمال، وسط حالة من التفاؤل داخل الفريق، خاصة بعد الفوز الأخير الذي حققه على إية إس بورت في منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهو الانتصار الذي منح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل استكمال مشوارهم المحلي.

ويمتلك الزمالك 7 نقاط في رصيده، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما بدأ مشواره بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على البنك الأهلي ومنتخب السويس بتروجيت.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مع تقديم أداء قوي أمام أبو قير للأسمدة.

أبو قير للأسمدة يبحث عن مفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل أبو قير للأسمدة المباراة بحثًا عن نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويملك أبو قير للأسمدة 3 نقاط من أول ثلاث جولات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا مقابل تعرضه لهزيمتين، ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في مشواره بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

من المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قناة أون سبورت، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر شاشتها.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة لمتابعة المواجهة، وسط رغبة من الزمالك في مواصلة الانتصارات، بينما يأمل أبو قير للأسمدة في تحقيق مفاجأة أمام الفريق الأبيض

الزمالك أبوقير للأسمدة دوري أورا أخبار الرياضة

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