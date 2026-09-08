قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعلن تضامنها الكامل مع السعودية بعد استهداف عددا من المدن
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتخطى حاجز الـ 6000 جنيه
اليوم .. انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمشاركة دولية واسعة
السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن
قمة ثلاثية.. الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
من الملاحة الجوية للذكاء الاصطناعي.. "القابضة للمطارات" تقود جيل المطارات الذكية من العلمين
النقاب ممنوع|ضوابط الزي المدرسي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة..ماذا قررت التعليم؟
الطاقة السعودية تعلن استهداف عدد من منشآتها جنوب المملكة
ارتفاع سعر البيض العادي وتراجع البلدي.. آخر تحديث لأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك
بيراميدز والأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
إيران تعلن اقتراب خروج الاتفاق مع عمان إلى النور رغماً عن الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تحصين 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الثلاثاء، 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2026، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية 


وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  331 ألف و648 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفتت أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

رفع كفاء الخدمات


وأضافت أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحصينات المواشي 

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات رأس الماشية تحصينات المواشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

دفعت من جيبي.. مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكى

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

الترع

3000 محضر في شهرين.. الري تحذر المواطنين من إلقاء القمامة بالترع

جانب من اللقاء

كاتب صحفي يكشف الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

جانب من اللقاء

تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي.. خطوات التقديم والشروط

بالصور

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

آودي تعيد إحياء A2 بعد 25 عامًا بفكرة سبقت عصرها

آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد