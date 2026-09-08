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موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك

موعد انتهاء التوقيت الصيفي
موعد انتهاء التوقيت الصيفي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وموعد العودة إلى التوقيت الشتوي، بالتزامن مع اقتراب نهاية المدة المحددة للعمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون المنظم لنظام تغيير الساعة في البلاد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وتتصاعد معدلات البحث عن موعد تغيير الساعة في مصر، وطريقة ضبط التوقيت على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وما إذا كانت الساعة ستتغير تلقائيا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة مع ارتباط مواعيد العمل والدراسة والسفر والرحلات بالتوقيت الرسمي للدولة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

من المقرر أن يكون الخميس 29 أكتوبر 2026 آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

وينص القانون على بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، على أن يستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبناء على ذلك، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال عام 2026 حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، قبل الانتقال رسميا إلى التوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، لتصبح الجمعة 30 أكتوبر أول أيام العمل بالتوقيت الجديد.

ومع بدء التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فعند وصول الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل يتم إعادتها إلى الحادية عشرة مساء.

ويترتب على ذلك حصول المواطنين على ساعة إضافية خلال تلك الليلة، مع تغير مواعيد شروق وغروب الشمس وفقا للتوقيت الجديد.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الشتوي، يجب تأخير الساعة لمدة ساعة كاملة.

وبالنسبة للساعات التي تحتاج إلى ضبط يدوي، يتم تغيير التوقيت من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء، ليبدأ بعدها العمل بالتوقيت الشتوي رسميا.

أما الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت، فعادة ما تقوم بتحديث التوقيت تلقائيا، بشرط تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية بشكل تلقائي.

هل تتغير الساعة على الهاتف تلقائيا؟

يمكن لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية الاعتماد على التحديث التلقائي للتوقيت، حيث يقوم الهاتف بتعديل الساعة وفقا للمنطقة الزمنية والنظام المعتمد في الدولة.

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيا، يمكن الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار إعدادات التاريخ والوقت، ثم تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا أو ضبط المنطقة الزمنية تلقائيا.

وتختلف طريقة الوصول إلى هذه الخيارات من هاتف إلى آخر وفقا لنظام التشغيل والشركة المصنعة للجهاز.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أجهزة تحتاج إلى ضبط الساعة يدويا

لا تقتصر عملية تغيير التوقيت على الهواتف والأجهزة الذكية، إذ توجد أجهزة قد تحتاج إلى ضبط الساعة يدويا، خاصة التي لا تتصل بالإنترنت أو لا تدعم خاصية التحديث التلقائي.

ومن أبرز هذه الأجهزة ساعات الحائط والساعات اليدوية وبعض ساعات السيارات، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وأجهزة ضبط المواعيد التي تعتمد على إعداد الوقت يدويا.

وينصح بمراجعة هذه الأجهزة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي للتأكد من توافقها مع التوقيت الرسمي الجديد.

أهمية ضبط الساعة بعد تغيير التوقيت

يعد التأكد من ضبط الساعة أمرا ضروريا مع بداية التوقيت الشتوي، خاصة للأشخاص المرتبطين بمواعيد عمل أو دراسة أو سفر.

كما يفضل مراجعة المنبهات ومواعيد الاجتماعات والحجوزات والرحلات وأي ارتباطات مهمة خلال الأيام الأولى من تطبيق التوقيت الجديد، لتجنب التأخر أو حدوث ارتباك نتيجة اختلاف التوقيت بين الأجهزة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر؟

يأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي حدد الفترات الزمنية للعمل بكل من التوقيتين.

ويستهدف التوقيت الصيفي الاستفادة بشكل أكبر من ساعات النهار، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول وتقليل الحاجة إلى الإضاءة خلال المساء.

ومع انتهاء المدة القانونية المحددة للتوقيت الصيفي، تعود مصر إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى موعد العودة إلى التوقيت الصيفي في العام التالي وفقا للجدول الزمني الذي يحدده القانون.

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