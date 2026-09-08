خبير يكشف أسباب توقف واتساب على بعض الهواتف القديمة

كشف أحمد بهجت، خبير تنقية المعلومات واستشاري مشروعات الذكاء الاصطناعي، أسباب توقف تطبيق «واتساب» عن العمل على بعض الهواتف القديمة، موضحًا أن الأمر يرتبط بشكل أساسي بالتحديثات الجديدة ومتطلبات تشغيل التطبيق.

تحديثات جديدة لا تستوعبها الهواتف القديمة

وأوضح أحمد بهجت خلال صباح الخير يا مصر،أن «واتساب» قد يتوقف عن العمل على بعض الهواتف القديمة بسبب التحديثات الجديدة التي يطلقها التطبيق، لافتًا إلى أن أنظمة التشغيل القديمة قد لا تكون قادرة على استيعاب هذه التحديثات أو تشغيل الخصائص الجديدة التي تتم إضافتها.

وأضاف أن التطور المستمر في تطبيقات التواصل الاجتماعي يتطلب مواصفات وأنظمة تشغيل أكثر حداثة، وهو ما يجعل بعض الأجهزة القديمة غير قادرة على مواكبة هذه التطورات.

سنة تصنيع الهاتف ليست العامل الوحيد

وأشار بهجت إلى أن سنة تصنيع الهاتف ليست العامل الوحيد في تحديد إمكانية استمرار تشغيل «واتساب»، وإنما الأهم هو نظام التشغيل الموجود على الجهاز وما إذا كان يمكن تحديثه إلى إصدار يدعم متطلبات التطبيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء «واتساب» اليوم 8 سبتمبر 2026 في إيقاف دعم إصدارات أندرويد الأقدم من Android 6.0، ما يؤثر على الأجهزة التي لا تزال تعمل بإصدارات Android 5.0 و5.1 ولا يمكن ترقيتها.

لماذا تتوقف التطبيقات على الأجهزة القديمة؟

وأوضح خبير تنقية المعلومات أن إضافة خصائص جديدة إلى التطبيقات تحتاج إلى أنظمة تشغيل قادرة على التعامل معها، ومع استمرار تحديث التطبيقات تصبح بعض الهواتف القديمة غير متوافقة مع متطلبات التشغيل الحديثة.

وأكد أن المستخدم الذي يواجه مشكلة في تشغيل «واتساب» عليه أولًا التأكد من إصدار نظام التشغيل الموجود على هاتفه، ومحاولة تحديث الجهاز إذا كان هناك تحديث متاح، وفي حالة عدم إمكانية التحديث قد يحتاج إلى استخدام هاتف يدعم إصدارًا أحدث من النظام.