الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026 وشروط حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرات الحكومية، خاصة مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات جديدة بنظم سداد وإيجار متنوعة تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل والشباب الراغبين في الحصول على مسكن مناسب.

شقق الإيجار التمليكي

وتتضمن الطروحات الجديدة ضوابط محددة للتقديم والحجز، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالسن والدخل ومحل الإقامة أو العمل، مع استبعاد غير المستوفين للشروط المعلنة من إجراءات الحجز بعد فحص البيانات والمستندات إلكترونيا.

الفئات الممنوعة من حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الفئات التي لا يحق لها التقدم لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة.

وتشمل أبرز الفئات المستبعدة ما يلي.

المواطنون الذين سبق لهم الاستفادة من الدعم السكني، سواء المتقدم أو الزوجة أو الأبناء القصر، من خلال الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم مالي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مبادرات التمويل العقاري الحكومية.

كما يستبعد من سبق له امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل رسميا، سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته القصر، وفقا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.

ويشترط أيضا ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عاما وقت فتح باب التقديم، مع استبعاد من لا يستوفي شرط السن.

ولا يسمح بالتقدم لمن يتجاوز الحد الأقصى للدخل المحدد للفئة المستهدفة وفقا لقواعد الإعلان، بالإضافة إلى عدم قبول المتقدم الذي لا تربطه بالمدينة أو المحافظة محل الوحدة علاقة إقامة دائمة أو عمل مثبت.

ويشترط كذلك تقديم مستندات رسمية تثبت قيمة الدخل الشهري، وبالتالي يستبعد من يتعذر عليه إثبات مصدر دخله أو تقديم المستندات المعتمدة المطلوبة.

موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

من المقرر أن يبدأ حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026 يوم 20 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026.

ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالفعل، موزعة بين عدد من المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الوحدات في إطار توجه وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية متعددة أمام المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

مساحات شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بين 75 و90 و100 متر مربع، وفقا لموقع المشروع والمنطقة.

وتتميز الوحدات بكونها كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم والسكن، بما يتيح للمستفيد الانتقال إليها وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة.

شقق سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9، بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل.

ويتضمن الطرح وحدات بمساحات مختلفة، إلى جانب تقديم دعم للإيجار يختلف وفقا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية.

شقق الإيجار التمليكي

مساحات شقق سكن لكل المصريين 9 في المدن الجديدة

تشمل الوحدات المطروحة في المدن الجديدة شققا بمساحة تصل إلى 75 مترا مربعا، وتتكون من غرفتين وصالة، وذلك في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

كما يتضمن الطرح وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا، وتتكون من 3 غرف وصالة، في مدن أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة وبدر والسادات والنوبارية الجديدة والفشن الجديدة وأسوان الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 9 في المحافظات

تصل مساحات الوحدات المطروحة في المحافظات إلى 90 مترا مربعا، وتتكون من 3 غرف وصالة.

وتتوزع الوحدات على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

وحدات سكن لكل المصريين 9 ضمن حياة كريمة

ويتضمن الإعلان أيضا وحدات سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتتراوح مساحاتها بين 90 و120 مترا مربعا.

وتتوافر هذه الوحدات في عدد من المحافظات تشمل الجيزة والمنوفية والغربية والدقهلية وقنا وسوهاج والبحيرة والشرقية والمنيا.

قيمة دعم الإيجار في سكن لكل المصريين 9

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما للإيجار يصل إلى 1000 جنيه شهريا، على أن تتحدد قيمة الدعم وفقا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية.

ويستمر صرف الدعم طوال مدة الإيجار وفقا للقواعد والضوابط المحددة في كراسة شروط المبادرة.

مصروفات التسجيل وتأمين الوحدة

حدد الإعلان مصروفات التسجيل في شقق سكن لكل المصريين 9 بقيمة 350 جنيها، وهي قيمة غير قابلة للرد، ويتم سدادها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يلتزم المتقدم بسداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية لاستكمال إجراءات التعاقد.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار، أو في حالة رفض الطلب عقب انتهاء فترة التظلمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

شروط السن والدخل في سكن لكل المصريين 9

يشترط ألا يقل سن المتقدم لحجز الوحدة عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما حتى تاريخ نهاية الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي دخل جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريا، وفقا للضوابط المحددة بالإعلان.

موعد التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

يتم التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 9 على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الأولى من الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى الأحد 27 سبتمبر 2026، وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من الاثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وتكون متاحة لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم.

شقق الإيجار التمليكي

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

يبدأ الراغب في الحجز بالاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة قبل التسجيل.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية وإنشاء حساب للمستخدم في حال عدم وجود حساب سابق.

ويستكمل المتقدم إجراءات الحصول على كراسة الشروط وتسجيل البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة في الإعلان.

وتخضع طلبات المتقدمين للفحص الإلكتروني، ويتم استبعاد أي طلب لا يستوفي الشروط أو يتضمن بيانات أو مستندات غير مطابقة للضوابط المعلنة.