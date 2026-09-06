قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر.. الحرارة تصل إلى 41 درجة
متحدث التعليم يكشف تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية
مايكروسوفت تدعم برنامج Excel بميزة Copilot Canvas لتحويل البيانات إلى لوحات تفاعلية
محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور
زد يكتسح أساس تيليكوم الجيبوتي برباعية في الكونفدرالية
لمدة 10 أيام .. تحويلات مرورية في شارع ابن سندر بالقاهرة
قبل غلق الموقع.. جامعة الأزهر تنبه طلاب الثانوية إلى سرعة تسجيل رغباتهم إلكترونيًا
نبيه بري: إسرائيل تواصل حرب الإبادة في الجنوب وتحول دماء اللبنانيين إلى «صندوق اقتراع»
عمرو أديب: لم أتخيل أن موضوع الأشجار سيأخذ كل هذا الاهتمام.. والمصريون جميعًا ضد قطعها
إيران: إرتفاع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان اعتبارًا من فجر الثلاثاء
زيلينسكي: كييف وواشنطن تحددان مجالات الدعم الرئيسية.. واستعدادات لـ«حزمة الشتاء» واستئناف المفاوضات
الزمالك يرفع الحمل البدني للاعبين استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجز شقق الإيجار التمليكي.. خطوات استخراج برنت تأمينات معتمد

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات
رشا عوني

أعلنت وزارة الإسكان عن موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 والتي من المقرر أن تبدأمن 20 سبتمبر الجاري، ومن ضمن المستندات المطلوبة لحجز هذه الشقق ، هو ورقة برنت التأمينات ، لذا خلال السطور التالية نستعرض لكم طريقة استخراج برنت التأمينات مختوم ومتندم وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين.

استخراج برنت تأمينات اول مرة  

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

كيف أحصل على برنت تأمينات؟  

 

بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لا تزال تطلب نسخة ورقية رسمية مختومة من مكتب التأمينات.

وفي هذه الحالة، يتوجب على المواطن التوجه إلى المكتب التابع له وفقًا لمحل الإقامة، مصطحبًا أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث يتم إصدار الشهادة بختم رسمي وتوقيع معتمد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

 

ادخل على موقع هيئة التأمينات .. اضغط هنا

  1. اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
  2. الضغط على ​​بدء الخدمة.
  3. يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.
  4. يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  5. يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.    
  6. بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات 

لاستخراج برنت  تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.
  • شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).
  • نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

استخراج برنت تأمينات إليكتروني؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة استخراج برنت التأمينات إلكترونيا مجانا، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات أو دفع أي رسوم.

وأوضحت الهيئة، أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، من خلال رابط مخصص يسهل الوصول إليه، في خطوة تهدف لتوفير الوقت والجهد، وتيسير الحصول على المستندات التأمينية المهمة بسهولة ويسر . 

استخراج برنت تأمينات أونلاين

 

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تسجيل الدخول باستخدام حسابك أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات "المؤمن عليه" ثم الضغط على "الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور".

استعراض البيانات وتحميل البرنت التأميني وطباعته للاستخدام المؤقت .

ويمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التأمينات التابع لمحل سكنه ومعه بطاقة الرقم القومي وصورة منها، لاستخراج نسخة ورقية مختومة ومعتمدة.

استخراج برنت تأمينات2026

يمكنك استخراج برنت التأمينات (البيان التأميني) في مصر إلكترونياً خلال دقائق عبر منصة مصر الرقمية أو موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو بالتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية ولديك بطاقة الرقم القومي السارية. 

استخراج برنت تأمينات حجز شقق الإيجار التمليكي استخراج برنت تأميني برنت تأميني اونلاين استخراج برينت تأمينات معتمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

عمرو الجزار أثناء تدخله على فادي فريد مهاجم سموحة

لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟

الدوري السعودي

جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي

ترشيحاتنا

ارشيفي

مسئول إيراني: مضيق هرمز مغلق بالكامل.. وطهران تعلن عن أمر مهم قريبا

وزير الأعمال البريطاني

وزير الأعمال البريطاني يستبعد إنقاذ جاكوار لاند روفر على حساب دافعي الضرائب

ألمانيا

ألمانيا تتهيأ لحدث تاريخي لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية || تفاصيل

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد