جهز ورقك فوراً.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 والمستندات المطلوبة

خلال أيام، يستعد آلاف الشباب للتقديم على حجز شقق الايجار التمليكي التي أعلنت عنها وزارة الإسكان رسمياً حيث من المقرر طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الايجار المنتهي بالتملك، مع وجود5 آلاف شقة جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة، ويستهدف هذا الإعلان الشباب منخفضي الدخل والمقبلين على الزواج، حيث يتم استلام الوحدة بنظام عقد ايجار لمدة 3 سنوات على أن ينتهي بتمليك الوحدة فيما بعد.

ما هو نظام الإيجار لمنخضي الدخل؟

يعتمد نظام الإيجار لمنخضي الدخل على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية لفترة محددة، مع إمكانية تملك الوحدة بشكل كامل بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الأقساط المتفق عليها.

ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل غير القادرين على دفع مقدمات مرتفعة.

موعد التقديم على شقق الإيجار لمنخضي الدخل

يبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم فقط اعتبارًا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

25 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي

ويشمل الطرح الذي أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بمساحات متنوعة تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، إلى جانب 15 ألف وحدة أخرى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنظام الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9».

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

أوضحت وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وتنقسم الوحدات إلى وحدات منفذة بالفعل وأخرى مزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويشمل الطرح:

5 آلاف وحدة منفذة في 26 مدينة جديدة.

5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها في 8 مدن جديدة.

تبدأ مساحات الوحدات من 57 مترًا مربعًا.

تصل المساحات إلى 161 مترًا مربعًا بالنسبة للوحدات المنفذة.

الوحدات المزمع تنفيذها تتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

ويتم طرح الوحدات وفق شرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالأسعار والقيم الإيجارية وآليات التخصيص والسداد.

عقد إيجار 3 سنوات

أوضحت وزارة الإسكان أن مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك تصل إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، يلتزم خلالها المستفيد بسداد الإيجار الشهري ومصروفات الصيانة.

ويتم في البداية تحرير عقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد انتهاء المدة المقررة واستيفاء جميع الضوابط، يتم تملك الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري الساري وقتها.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

عند فتح باب الحجز، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

مفردات مرتب حديثة للعاملين.

شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث.

برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

الإقرار الموجود بكراسة الشروط بعدم الحصول على أي دعم سكني سابق.

طريقة التقديم على شقق الإيجار لمنخضي الدخل

أوضحت الوزارة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتم إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن:

خطوات الحجز.شروط الاستحقاق.آليات السداد.ضوابط التخصيص.مواعيد التقديم والقرعة.

قيمة الإيجار الشهري

من المقرر أن تتراوح القيمة الإيجارية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه شهريًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، مع تحديد الحد الأقصى للدخل المسموح به للتقديم داخل كراسة الشروط.

شروط حجز شقق الإيجار لمنخضي الدخل 2026

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعم إيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، وذلك على مدار مدة الإيجار.

تُسدد مصروفات التسجيل بقيمة 365 جنيهًا، وهي قيمة غير قابلة للرد أو الاسترداد، من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

يُسدد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات. ويُسترد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

يجب ألا يتجاوز صافي الدخل من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه للأسرة.

5آلاف وحدة جاهزة في المدن الجديدة

تتوزع الوحدات المنفذة على عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة بحسب محل الإقامة وتوافر الوحدات.

وتشمل المدن المطروح بها الوحدات: