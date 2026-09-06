بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا

لبت بعثة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، دعوة السفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية في كينيا على العشاء الذي أقامه لهم في العاصمة نيروبي.

جاء ذلك، بعد أن حقق بيراميدز الفوز على جورماهيا الكيني بهدفين دون مقابل، سجلهما وليد الكرتي ومحمود صابر، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقدم السفير وأعضاء السفارة، التهنئة لبعثة نادي بيراميدز، على الأداء الرائع، والفوز خارج الأرض، قبل مباراة الإياب في القاهرة.

كما قدمت البعثة الشكر للسفير وأعضاء السفارة على الدعم والجهد المبذول مع الفريق طوال الفترة الماضية.