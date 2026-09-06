قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
حسن العمدة

لبت بعثة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، دعوة السفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية في كينيا على العشاء الذي أقامه لهم في العاصمة نيروبي.

جاء ذلك، بعد أن حقق بيراميدز الفوز على جورماهيا الكيني بهدفين دون مقابل، سجلهما وليد الكرتي ومحمود صابر، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقدم السفير وأعضاء السفارة، التهنئة لبعثة نادي بيراميدز، على الأداء الرائع، والفوز خارج الأرض، قبل مباراة الإياب في القاهرة.

كما قدمت البعثة الشكر للسفير وأعضاء السفارة على الدعم والجهد المبذول مع الفريق طوال الفترة الماضية.

نادي بيراميدز بيراميدز ممدوح عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

هيونداي ايونيك 9 Performance

هيونداي ايونيك 9 Performance.. بمحركات كهربائية وتقتيات الدفع الكلي

ذكاء اصطناعي

برامج ذكاء اصطناعي متخصصة لإدارة الشؤون الرقمية واللوجستية للعائلات

جهاز

الساعات الذكية توسع قدراتها في الصحة والرياضة والمدفوعات الرقمية

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد