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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خارج أرضه.. بيراميدز يفوز على جورماهيا الكيني بثنائية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق بيراميدز الفوز على فريق جورماهيا الكيني بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل وليد الكرتي هدف بيراميدز في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعته لتسديدة مصطفى فتحي معلنا عن تقدم فريق بيراميدز وسجل الهدف الثاني محمود صابر في الدقيقة 45.

وخلال الشوط الأول تعرض محمود مرعى مدافع بيراميدز للإصابة على مستوى الرأس بعد اصطدامه مع مهاجم جورماهيا الكيني ليتم إجراء تغيير اضطراري ليدخل بدلا منه إياد العسقلاني.

وكشفت تفاصيل إصابة محمود مرعي تعرضه لجرح قطعي في الرأس أستوجب خياطة 8 غرز، ومن المقرر إجرائه أشعة مقطعية على الرأس للاطمئنان عليه.

وبتلك النتيجة يضع بيراميدز قدما في دو الـ32 في انتظار لقاء الإياب الذي سوف يقام في القاهرة الأحد المقبل.

تشكيل بيراميدز

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جورماهيا الكيني في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

وحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر اليوم على استاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: يوسف أوباما

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - خالد عوض - إياد العسقلاني - أحمد توفيق - حامد حمدان - ناصر ماهر - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة - أحمد نذير بن بو علي


 

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