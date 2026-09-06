وظائف في المدارس الخاصة2026.. الشروط وطريقة التقديم

توفر وزارة العمل المصرية، فرص عمل ووظائف في المدارس الخاصة 2026 بعدة محافظات ، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتتنوع الوظائف ما بين معلمين و سائقين وحارس أمن، مع بعض الشروط المطلوبة و طريقة التقديم رسمياً.



التخصصات المطلوبة

وتشمل وظائف المدارس الخاصة 2026 عددًا من التخصصات التعليمية، أبرزها اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية والتربية الفنية والموسيقى، إلى جانب وظائف الأمن والسائقين.

وظائف مدارس محرم الإسلامية

وتضمنت فرص العمل المتاحة بمدارس محرم الإسلامية في محافظة الجيزة عددًا من الوظائف في تخصصات مختلفة، وتشمل مدرس لغة إنجليزية، ومدرس رياضيات، وحارس أمن، وسائق.

- شروط التقديم في مدارس محرم الإسلامية

وتشترط الوظائف المعلنة الحصول على مؤهل عالٍ، وفقًا للشروط الخاصة بالوظيفة، مع ضرورة توافر المهارات والخبرات المطلوبة لدى المتقدم.

وظائف مدرسة الفاروق الخاصة بالهرم

كما أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة بمدرسة الفاروق الخاصة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتشمل الوظائف المطلوبة مراقب أمن، ومدرستين تربية فنية، ومدرسين اثنين للغة العربية للمرحلة الابتدائية، ومدرس لغة عربية للمرحلة الإعدادية، ومدرس لغة فرنسية، ومدرس موسيقى.

- شروط التقديم في مدرسة الفاروق الخاصة

وتتطلب الوظائف التعليمية الحصول على مؤهل عالٍ، فيما تطبق المدرسة الحد الأدنى للأجور، على أن تزيد قيمة الأجر وفقًا لخبرة المتقدم في المجال.

وظيفة مدرس رياضيات في المنيا

وفي محافظة المنيا، أعلنت وزارة العمل عن توافر وظيفة مدرس رياضيات بمدرسة مصعب ابن عمير في عزبة شاهين.

- شروط التقديم الحصول على مؤهل عالٍ، وامتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، كما تراعي المدرسة تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إمكانية زيادة الراتب وفقًا للخبرة والكفاءة.

طريقة التقديم في وظائف المدارس الخاصة 2026

وأوضحت وزارة العمل أن الراغبين في التقديم على فرص العمل المعلنة، يمكنهم التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات.

ويمكن للمتقدمين التواصل بصورة مباشرة مع الجهات والمدارس المعلنة عن الوظائف، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، وفقًا للبيانات والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.