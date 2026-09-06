عبد الغفار: صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من العملية التعليمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها والوقاية منها، إلى جانب الاهتمام بالتغذية والمياه ونظافة الفصول ومنع انتقال العدوى.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تُحدّث سنوياً الدليل الصحي والوقائي للمنشآت التعليمية، متضمناً الاشتراطات الصحية وآليات التعامل مع الطلاب للحد من انتقال الأمراض، موضحاً أن الجهود الصحية انتقلت من مجرد اكتشاف المرض إلى متابعة نمو الأطفال بصورة صحية وسليمة.

وأشار عبدالغفار، إلى نجاح مصر خلال السنوات الماضية في الحد من الانتشار الوبائي للأمراض المعدية في المدارس والجامعات، مؤكداً أن التطعيمات تمثل خط الدفاع الأول. ولفت إلى تنفيذ حملة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تستهدف نحو 21 مليون طفل، بهدف رفع التغطية إلى أكثر من 95%.