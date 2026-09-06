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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبد الغني يبحث زيادة المنح الدراسية مع مفتي المجمع الوطني للإفتاء بجنوب أفريقيا

أيمن عبدالغني ومفتي المجمع الوطني للإفتاء بجنوب أفريقيا
أيمن عبدالغني ومفتي المجمع الوطني للإفتاء بجنوب أفريقيا
أحمد سعيد

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور أرشد محمد، مفتي المجمع الوطني للإفتاء والشؤون الإسلامية بجمهورية جنوب أفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مفتي المجمع الوطني للإفتاء بجنوب أفريقيا
 

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني حرص الأزهر على دعم علاقاته العلمية والدعوية مع المؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر يولي الطلاب الوافدين عناية خاصة، ويحرص على توفير البيئة العلمية والتربوية التي تُمكِّنهم من تحصيل العلوم الشرعية والعربية، والعودة إلى بلادهم سفراء للمنهج الأزهري المعتدل.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر يوفر عددًا من المنح الدراسية للطلاب الوافدين من جنوب أفريقيا، في إطار اهتمام الأزهر بتلبية احتياجات المؤسسات الإسلامية من الكوادر العلمية المؤهلة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والدعوة والإفتاء، بما يسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال ومواجهة الأفكار المتطرفة.

من جانبه، أعرب الدكتور أرشد محمد عن تقديره للدور العلمي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، مشيدًا بما يقدمه من دعم لطلاب جنوب أفريقيا، ومؤكدًا تطلع المجمع الوطني للإفتاء والشؤون الإسلامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الأزهر، وزيادة أعداد المنح الدراسية المخصصة لطلاب جنوب أفريقيا، والاستفادة من خبرات الأزهر العلمية والدعوية في تأهيل الدعاة والمفتين.

الشيخ أيمن عبدالغني أيمن عبدالغني القائم بأعمال وكيل الأزهر وكيل الأزهر الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مفتي المجمع الوطني للإفتاء بجنوب أفريقيا

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