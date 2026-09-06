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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين

سلامة عداد الكهرباء مسبوق الدفع وطريقة التعامل الصحيحة معه تحمي المشترك من العديد من المشكلات التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تحرير محاضر تلاعب أو سرقة كهرباء وتوقيع غرامات مالية، ولذلك قدمت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على سلامة العداد وتجنب المشكلات، وجاءت كالتالي:

 نصائح مهمة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

1- الحفاظ على سلامة تركيب العداد
عند تركيب العداد لأول مرة، يجب التأكد من تثبيته بشكل جيد، وتجربة كارت الشحن قبل مغادرة الفني للتأكد من عمل العداد بصورة صحيحة.

2- عدم نقل العداد من مكانه
يحظر نقل العداد من مكانه الأصلي دون التنسيق والحصول على موافقة رسمية من شركة الكهرباء، لأن نقل العداد بشكل عشوائي قد يُعتبر تلاعبًا ويعرض المشترك للمساءلة.

3- الحفاظ على سلامة أختام الشركة «البرشام»
يجب التأكد من سلامة الأختام الرصاصية الموجودة على العداد، حيث إن فقدان أحدها أو تعرضه للتلف قد يثير شبهة وجود تلاعب بالعداد، حتى في حالة عدم قيام المشترك بذلك.

4- تجنب وضع أجسام معدنية أو مغناطيس على العداد
يجب عدم وضع أي أجسام معدنية أو مغناطيس فوق العداد، لما قد يسببه ذلك من خلل في الدوائر الإلكترونية وإضاءة لمبة التلاعب، وهو ما قد يترتب عليه توقيع غرامة مالية.

5- السماح بالتفتيش الدوري
يجب السماح لموظفي شركة الكهرباء بفحص العداد عند طلب ذلك، وعدم إخفائه خلف ديكورات أو عوائق دائمة تحول دون الوصول إليه، باعتبار ذلك من متطلبات السلامة والقواعد المنظمة للتعامل مع العدادات.

6- ضبط التاريخ والوقت
يجب التأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحين بالعداد، لضمان احتساب الشحن والشرائح بصورة صحيحة، والاستفادة من «الأوقات الصديقة» التي لا يتم خلالها فصل التيار، مثل العطلات أو بعد الساعة الخامسة مساءً.

7- تجنب الأحمال الكهربائية المرتفعة
ينبغي تجنب تشغيل أحمال كهربائية مرتفعة تتجاوز قدرة العداد، وفي حالة فصل العداد 3 مرات متتالية بسبب زيادة الحمل، يجب التوجه إلى شركة الكهرباء لإعادة تشغيله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

8- فصل الأجهزة غير الضرورية عند شحن الكارت
يُنصح بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية عند وضع كارت الشحن في العداد، لتجنب تأثره بأي تغيرات أو اضطرابات كهربائية مفاجئة.

9- عدم الضغط المتكرر على أزرار العداد
يجب تجنب الضغط على زر استعراض البيانات بشكل متكرر وسريع جدًا، حتى لا يتعرض البرنامج الخاص بالعداد إلى التهنيج أو التجمّد.

10- تنظيف العداد بحذر
يُستخدم فقط قماش ناعم وجاف لإزالة الغبار من واجهة العداد، مع تجنب استخدام المياه أو المنظفات السائلة أو المذيبات الكيميائية التي قد تتسرب إلى داخله وتتسبب في أعطال كهربائية.

11- حماية العداد من العوامل الجوية
إذا كان العداد موجودًا في مكان مكشوف، فيجب توفير غطاء أو صندوق حماية مناسب له، لحمايته من أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار.

12- التأكد من عدم وجود علامات احتراق بالأسلاك
يجب، بالنظر فقط ودون محاولة فك أي جزء من العداد، التأكد من عدم وجود علامات تفحم أو تغير في لون الأسلاك عند مدخل العداد، حيث قد يشير ذلك إلى وجود ضعف في التوصيل يحتاج إلى تدخل فني.

13- فحص التسريب الكهربائي
يمكن فصل جميع الأجهزة والفيش الموجودة بالمنزل ومراقبة نبضات العداد؛ وفي حالة استمرار العداد في تسجيل النبضات رغم فصل الأحمال، فقد يشير ذلك إلى وجود تسريب كهربائي في الأسلاك، ويُنصح حينها بالاستعانة بفني متخصص لفحص التوصيلات.

14- تأمين الأسلاك الخارجية
يجب التأكد من أن الأسلاك الداخلة والخارجة من العداد ليست مشدودة بقوة، لأن الشد الميكانيكي المستمر قد يؤدي مع مرور الوقت إلى خلخلة نقاط التوصيل، وما قد ينتج عنه من شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.

15- الحماية من الرطوبة
إذا كان العداد قريبًا من مواسير المياه أو الصرف، فيجب التأكد من حمايته وعزله عن مصادر الرطوبة، تجنبًا لتعرض مكوناته الإلكترونية للتلف.

16- منع رجوع التيار من المولد أو الـ«Inverter»
في حالة وجود مولد كهربائي أو جهاز «Inverter»، يجب التأكد من وجود مفتاح تحويل «Changeover» مناسب يمنع رجوع التيار إلى شبكة الكهرباء والعداد، لتجنب حدوث أضرار بالعداد أو التوصيلات الكهربائية.

17- عدم تغطية العداد أو تعليق أغراض عليه
يجب عدم دهان العداد أو تغطيته بملصقات أو مواد قد تؤثر على تهويته، كما يجب عدم تعليق مفاتيح أو أسلاك أو أغراض منزلية على جسم العداد أو المواسير الموصلة إليه، حفاظًا على سلامته وعدم التأثير على طريقة تركيبه أو تهويته.

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