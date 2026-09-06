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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد فريق بيراميدز لخوض أول مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نادي جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي اليوم الأحد.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني

ويواجه بيراميدز نظيره  جورماهيا اليوم الأحد المقبل 6 سبتمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بدور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

لقاء الإياب

بينما تقام مباراة الإياب مساء الأحد 13 سبتمبر   في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني، الفائز من مريخ بانتيو من جنوب السودان وهيجان الصومالي.

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا جورماهيا الكيني جورماهيا

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