تفاصيل حفل جوائز موريكس دور 2026.. رامي صبري: فيه نجوم أحسن مني.. وتيم: عانينا بتصوير مولانا بسبب القصف

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس حفل توزيع جوائز موريكس دور 2026، في الدورة السادسة والعشرين، وسط حضور كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي.

وشهدت الدورة السادسة والعشرون تكريم مجموعة من النجوم عن مجمل مسيرتهم الفنية، إلى جانب منح جوائز التميز والنجاح في مجالات الدراما التلفزيونية والسينما والغناء.

ليلى علوي تتوج مسيرتها الفنية

حصلت الفنانة ليلى علوي على موريكس تكريمي لممثلة مصرية عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرا لمشوارها الطويل الذي قدمت خلاله العديد من الأعمال البارزة في السينما والتلفزيون.

وأعربت ليلى علوي عن سعادتها بهذا التكريم، الذي جاء وسط حضور نخبة من نجوم الفن العربي.

وشملت قائمة أبرز التكريمات عن مجمل المسيرة الفنية كلا من الفنانة منى واصف، التي حصلت على تكريم عن مجمل مسيرتها، والفنان راغب علامة عن مشواره الغنائي، إلى جانب الفنان والمخرج اللبناني جورج شلهوب، والمطربة اللبنانية ماري سليمان، والفنان والمخرج اللبناني منير معاصري.

كما حرص الحفل على استعادة ذكرى الفنان الراحل فيلِمون وهبة من خلال لوحة غنائية استعراضية خاصة احتفاء بإرثه الفني.

جوائز الدراما في موريكس دور 2026

وفي جوائز الدراما، حصد الفنان قصي خولي جائزة أفضل ممثل عربي سوري في الدراما العربية المشتركة، عن دوره في مسلسل "بخمس أرواح".

وقال قصي خولي، في تصريحات تليفزيونية، عن تكريمه بالموريكس دور: الجائزة مهمة وهي التعبير الأوضح من الجمهور اللي بيقيم شغلنا، وأنا حاليًا ماسك إيد ملايين من الناس اللي حبيتني، وأنا أهدي تكريمي لابني ولكل محب للفن.

وحصلت كارمن بصيبص على جائزة أفضل ممثلة لبنانية في دور أول، عن أدائها في مسلسل "ليل"، فيما نالت ماغي بو غصن جائزة الممثلة الأكثر تأثيرا، تقديرا لحضورها ونشاطها في الدراما.

كما فاز مسلسل "بالحرام" بجائزة أفضل مسلسل لبناني، وتسلم الجائزة المنتج جمال سنان، رئيس مجلس إدارة شركة Eagle Films.

وحصل الفنان جورج خباز على موريكس تكريمي لممثل سينمائي لبناني ذي انتشار عالمي، عن مشاركته في فيلم "يونان".

"مولانا" يحصد 5 جوائز

فرض مسلسل "مولانا"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2026، نفسه بقوة على قائمة الفائزين، بعدما حصد خمس جوائز خلال فعاليات موريكس دور 2026، ليضيف تتويجا جديدا إلى النجاح الذي حققه العمل وأبطاله.

وحصل المسلسل، من إنتاج صادق الصباح، على جائزة الموريكس للمسلسل العربي السوري، فيما فاز الفنان تيم حسن بجائزة الممثل العربي السوري في الدراما السورية، عن دوره في العمل.

وأعرب تيم حسن عن سعادته بالتكريم، موجها الشكر للجمهور والمهرجان، كما حرص على الإشادة بفريق مسلسل "مولانا"، مشيرا إلى أن تصوير العمل تزامن في جزء كبير منه مع القصف الإسرائيلي على لبنان، وهو ما وضع فريق العمل أمام ظروف صعبة، مؤكدا أن تلك الظروف زادت من تألق المشاركين في المسلسل.

كما حصلت الفنانة منى واصف على درع الموريكس التكريمي عن مجمل مسيرتها الفنية، إلى جانب تكريمها عن تميزها في مسلسل "مولانا".

وفازت الفنانة نور علي بجائزة أفضل ممثلة عربية سورية في الدراما السورية عن دورها في "مولانا"، بينما نالت الفنانة نانسي خوري جائزة الموريكس للتميز للممثلة العربية السورية في الدراما المشتركة، عن دورها في مسلسلي "سلمى" و"مولانا".

نجوم الغناء يحصدون جوائز الموريكس دور

وفي فئة الموسيقى والغناء، فازت المطربة فرح نخول بجائزة أفضل شارة غنائية عن أغنية "يا متعب قلبي"، التي قدمتها ضمن مسلسل "لوبي الغرام".

كما حصد الفنان أحمد سعد جائزة النجم العربي الجماهيري، إلى جانب الإشادة بأغنيته "مكسرات"، بينما حصل الفنان ملحم زين على جائزة نجم الغناء اللبناني، تقديرا لمسيرته ونجاحاته في الساحة الغنائية.

وتوج المطرب رامي صبري بجائزة الموريكس لنجم الغناء العربي لعام 2026، معربا عن سعادته بهذا التكريم، ومؤكدا أن الجائزة تحمل قيمة كبيرة بالنسبة له، خاصة أن لقب "نجم الغناء العربي" يمثل مسؤولية وتقديرا لمسيرته.

ووجه رامي صبري رسالة شكر إلى جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن فخره وسعادته بالحصول على الجائزة، وموجها الشكر إلى مهرجان موريكس دور وأهل لبنان على هذا التكريم.

وقال رامي صبري خلال تسلمه الجائزة: «الجائزة غالية عليا علشان اسمها كبير، نجم الغناء العربي دي كلمة كبيرة أوي، فيه نجوم أكبر وأحسن مني، أكيد أنا من الناس الكويسين، ولكن فيه أحسن مني كتير».

مي عمر وباسم مغنية ضمن قائمة الفائزين

وفي جوائز الدراما المصرية، حصلت الفنانة مي عمر على جائزة أفضل ممثلة عربية مصرية في الدراما المصرية، عن دورها في مسلسل "الست موناليزا".

واختتمت قائمة الجوائز بتتويج الفنان باسم مغنية بلقب الممثل المفضل لعام 2026، بعد النجاح الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل “بالحرام”.