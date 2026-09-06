بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

إذا كان طفلك يفضل تناول البانية نقدم اليكي طريقة عمل البانية، جربي بانية أصابع مقرمشة بالزبادي، سهلة لتجهيز للسندوتشات بالانش بوكس .

المكونات:

½ كيلو صدور فراخ مخلية ومقطعة أصابع

½ كوب زبادي

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة ثوم بودر وبصل بودر

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

كوب بقسماط

ملعقة كبيرة سمسم اختياري

ملعقة صغيرة زيت



الطريقة:

1. اخلطي الزبادي والليمون والتوابل، وضعي فيه أصابع الفراخ لمدة ساعتين على الأقل.



2. اخلطي البقسماط مع السمسم، ثم غلفي قطع الفراخ جيدًا.



3. رصيها في صينية مدهونة بطبقة خفيفة من الزيت.



4. ادهني وجه البانية بكمية بسيطة من الزيت، وادخليه فرنًا ساخنًا حتى ينضج ويحصل على لون ذهبي، مع تقليبه مرة.



5. اتركيه يبرد قليلًا قبل وضعه في اللانش بوكس حتى لا يتكثف البخار ويطرى التغليف.

فكرة الساندوتش:

قطعي البانية شرائح صغيرة وضعيه في عيش فينو مع خس وخيار وقطرة مايونيز أو زبادي بالليمون.

حيلة مهمة للانش بوكس لا تضعي البانية ساخنًا داخل العلبة؛ اتركيه يبرد أولًا، واستخدمي علبة بها فاصل حتى لا تلامس الخضروات البانية مباشرة.