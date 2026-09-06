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إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة التي تصفها بـ«المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، حتى نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد.

وقال كاتس إن السيطرة على تلة علي الطاهر تمثل، وفق تعبيره، ختام إحكام القبضة الإسرائيلية على المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت نحو التلة بناءً على معلومات استخباراتية تحدثت عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله.

ووصف كاتس علي الطاهر بأنها آخر موقع حصين للدفاع عن منطقة النبطية، التي قال إنها تحظى بأهمية كبيرة لدى حزب الله.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل تحييد الأنفاق وتدميرها، قبل التمركز في المنطقة وفق ما وصفه بـ«ترتيب تكتيكي ملائم»، مؤكداً استمرار الوجود الإسرائيلي حتى نزع سلاح حزب الله.

يسرائيل كاتس قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب لبنان لبنان نزع سلاح حزب الله تلة علي الطاهر حزب الله

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