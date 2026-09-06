ديانج ضد حمزة عبدالكريم .. مواجهة أهلاوية في الدوري الإسباني بين برشلونة وفالنسيا

يستعد فريق برشلونة، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، لخوض مواجهة قوية أمام فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان أليو ديانج نجم النادي الأهلي السابق قد انتقل لصفوف نادي فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الماضي ليمنح المباراة أمام برشلونة طابع خاص بالنسبة لجماهير المارد الأحمر التي تتابع أداء حمزة عبدالكريم في النادي الكتالوني.

ويحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027.

ويقود ثنائي الأهلي حمزة عبدالكريم وأليو ديانج قائمة برشلونة وفالنسيا قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإسباني

وشارك حمزة عبدالكريم في لدقائق الأخيرة من المباراة الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فاليكانو فيما لعب أليو ديانج في المباريات الثلاثة السابقة مع فالنسيا لكن لدقائق معدودة أيضا.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأحد، على ملعب «ميستايا».

تُنقل مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قناة بي إن سبورتس 2، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.