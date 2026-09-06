الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف.. مصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة وضبط مخدرات بـ 94 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - القاهرة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات – سلاح نارى بدون ترخيص– سرقة بالإكراه – هتك عرض – إستعراض قوة – بلطجة – سرقة وسائل نقل – قتل – ضرب - تبديد") بنطاق محافظتى " الدقهلية - البحيرة" وإصابة فرد شرطة ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 650 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – قرابة 22 ألف قرص مخدر – 66 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (94) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





