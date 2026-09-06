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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 محافظات.. وزير الصحة يبحث خطط تطوير وإنشاءات التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التطوير والإنشاء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم كفر الشيخ وشمال سيناء ودمياط ومطروح والمنيا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول استعراضاً مفصلاً لنسب الإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع في المحافظات الخمس خلال العام المالي الجاري، كما ناقش الخطط والمخصصات المالية المستقبلية حيث اطلع الوزير على حجم التدفقات المالية المتوقع إنفاقها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الجاري لضمان استمرارية العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

العمل الفوري على تذليل كافة التحديات

ووجه الوزير بضرورة العمل الفوري على تذليل كافة التحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل وخاصة ما يتعلق بإسنادات الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الصحية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتورة رشا شرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية والدكتورة نهلة تعيلب مدير عام المتابعة والتقييم بالإدارة الاستراتيجية، والمهندسة مي إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق ومتابعه المشروعات.

منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية وزير الصحة وزير الصحة والسكان

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