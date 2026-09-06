القبض على شخص يستغل ابنة زوجته فى أعمال التسول بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تضمن وجود طفلة يظهر عليها آثار تورم بالعينين وإصابات بالوجه مع أحد الأشخاص، وادعائه أنها كريمته بالإسكندرية.

بالفحص، أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بالصور، 5 سنوات، الشخص الظاهر بالصور رفقة الطفلة "زوج والدتها المتوفاة - له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وتبين أن الطفلة يتم استغلالها من قِبل المذكور فى أعمال التسول وإستجداء المارة.

بمواجهته، اعترف بالتعدى بالضرب عليها وإحداث إصابتها بقصد تأديبها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه قام بالتحصل عليه من أعمال التسول.

أمكن تحديد والد الطفلة، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وبسؤاله أقر بأنه قام بطلاق زوجته قبل وفاتها، وعقب ذلك تزوجت بآخر واستمرت الطفلة تحت رعاية زوج والدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخذ التعهد اللازم على والدها بحسن رعايتها.





