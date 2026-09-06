ضبط سائق توك توك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية، والتعدى على قائد سيارة "ملاكى" بالسب وإحداث تلفيات بسيارته حال معاتبته له.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس المنقضى، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من موظف، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالسير عكس الاتجاه والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته حال معاتبته له.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"، وقائدها سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





