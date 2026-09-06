وزيرة الإسكان توجه بتأمين مياه الشرب بشمال سيناء واستعادة تشغيل محطة تحلية الكيلو 17

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع التأثيرات البيئية غير المعتادة التي تعرضت لها محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 بمدينة العريش، وتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب لحين استعادة التشغيل الكامل للمحطة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب واستدامة الخدمة يمثلان أولوية قصوى، موجهة باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتوفير جميع الإمكانات والمعدات والأطقم الفنية اللازمة، مع المتابعة المستمرة لجودة المياه المنتجة، وعدم إعادة أي مكون للخدمة إلا بعد التأكد من سلامته واستيفاء كافة الاشتراطات الفنية والصحية.

وتابعت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب، والتنسيق بين الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات خلال فترة التعامل مع الموقف.

ووجهت وزيرة الإسكان بالمتابعة المستمرة لأعمال إعادة تشغيل محطة تحلية الكيلو 17 والإجراءات التي يتم تنفيذها لتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب، مشددة على استمرار العمل على مدار الساعة لاستعادة الطاقة التشغيلية للمحطة تدريجيًا، مع الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة ومأمونية المياه.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى أن العمل يسير بالتوازي على محورين، أولهما استعادة التشغيل الآمن والكامل لمحطة الكيلو 17 وفق نتائج الفحوص والاختبارات الفنية، والثاني تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة إعادة التشغيل، من خلال الاستفادة من المصادر البديلة ودعم الشركة التابعة بالمعدات والإمكانات اللازمة، مع المتابعة المستمرة للموقف حتى عودة المحطة للعمل بكامل طاقتها.

وأكد المهندس أحمد عمران أن إمدادات المياه لمحافظة شمال سيناء لم تعتمد خلال فترة توقف المحطة على مصدر واحد، حيث تم الاستفادة من المياه المنقولة عبر الخطوط والروافع من محطة القنطرة شرق لتعويض جزء من الاحتياجات بمدينة العريش، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة التحلية تدريجيًا، كما تم دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بالإمكانات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين، حيث تم الدفع بـ8 سيارات مياه شرب بالتعاون مع عدد من الشركات التابعة، إلى جانب معمل متنقل تابع للشركة القابضة لإجراء أعمال المتابعة والقياسات اللازمة والتأكد المستمر من جودة المياه.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، تم تكليف اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالتوجه إلى مدينة العريش على رأس فريق فني متخصص لمراجعة محطة تحلية الكيلو 17، والوقوف على تأثير الظروف البيئية والمناخية التي شهدتها المنطقة على مأخذ ومكونات المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة التشغيل الآمن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن المنطقة شهدت قبل يوم 25 أغسطس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحركة البحر، صاحبها ظهور وتجمع كميات من الطحالب والمواد العالقة بمياه البحر عند منطقة المأخذ، وعلى الفور تم إيقاف محطة الكيلو 17 احترازيًا حفاظًا على مكونات المحطة ومنظومة التحلية من التأثر بهذه الظروف غير المعتادة، وأضاف أنه تم إجراء مراجعة شاملة للمحطة ومكوناتها بمعرفة الأطقم الفنية المتخصصة، والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم اللازمة، قبل البدء في إعادة التشغيل بصورة تدريجية وآمنة.

وأوضح أن التعامل مع الموقف يتم وفق إجراءات فنية دقيقة تضع سلامة المحطات وجودة المياه المنتجة في المقام الأول، مشيرًا إلى استمرار فرق الشركة القابضة المتخصصة في الجودة ومأمونية وسلامة المياه في أعمال المتابعة والفحص، بالتنسيق مع الأطقم الفنية بالشركة التابعة.

وأضاف أنه تم كذلك مراجعة منظومة الخط الساخن والتعامل الفوري مع شكاوى وطلبات المواطنين، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المستشفيات والمخابز والوحدات الصحية والمنشآت الحيوية، تحت الإشراف المباشر للمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الفرق الفنية قامت بمراجعة مكونات محطة الكيلو 17 وإجراءات التشغيل، إلى جانب مراجعة محطتي تحلية الريسة 1 و2، والتأكد من جاهزية منظومة التحلية بمدينة العريش، موضحًا أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمحطة الكيلو 17، وتشغيل عدد من مكوناتها تدريجيًا، ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 25 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما يمثل 50% من احتياجات المواطنين بشمال سيناء، وتعويض باقى احتياجات المواطنين من محطة القنطرة شرق، مع استمرار أعمال الفحص والمتابعة الفنية لاستعادة تشغيل باقي مكونات المحطة والوصول إلى كامل طاقتها وفق نتائج الاختبارات والتأكد من سلامة التشغيل وجودة المياه المنتجة.

وأضاف أنه تم الاستعانة بالجهات العلمية والفنية المختصة، ومن بينها جهاز شئون البيئة والمعهد القومي المختص، لدراسة ومراجعة الظواهر البيئية والمناخية التي شهدتها المنطقة وتأثيرها على مياه البحر، والاستفادة من نتائج أعمال الرصد والدراسة في تحديد الإجراءات الوقائية والتشغيلية المناسبة.

وأضاف اللواء عاصم شكر أنه تم الدفع بمعمل متنقل تابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى مدينة العريش، لأخذ العينات ومتابعة النتائج خلال مراحل إعادة التشغيل، للتأكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية قبل ضخها للمواطنين.