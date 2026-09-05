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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة الفيوم، لمتابعة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والوقوف على معدلات التنفيذ والتشغيل، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف مكونات المنظومة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ودفع معدلات التنفيذ.

شارك في الجولة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل نائب وزيرة الإسكان الجولة بتفقد محطة مياه العزب الجديدة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المشروع وموقف التنفيذ، الذي بلغت نسبته 95%، فيما تعمل المحطة حاليًا بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميًا، تمثل 75% من كامل طاقتها التصميمية البالغة 120 ألف متر مكعب يوميًا، مع مواصلة الأعمال اللازمة للوصول إلى التشغيل بكامل الطاقة، بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستفيدة بمحافظة الفيوم.  

كما تفقد المهندس أحمد عمران ومرافقوه روافع الصرف الصحي بمنشأة صبري والونايسة والحسينية بمركز إطسا، ضمن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث استمع إلى شرح قدمه اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول الموقف التنفيذي للأعمال، والتي تشمل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، وتستهدف توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى المستفيدة.   

وواصل نائب وزيرة الإسكان الجولة بتفقد مشروع محطة معالجة عتامنة المزارعة بمركز إطسا، حيث تابع الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة، التي تبلغ طاقتها 20 ألف متر مكعب يوميًا، مع توسعات مستقبلية لرفع طاقتها إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، ويستهدف المشروع توصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من قرى مركز إطسا، تشمل الغابة، ومنشأة حلفا، ومطول، وبحر أبو المير، ومنشأة صبري خلف، وعتامنة المزارعة، وأهريت الغريبة، والحسينية، والونايسة، ومنشأة ظافر، ومنشأة سيف النصر، بما يسهم في التوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق المستفيدة. 

وشملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ توسعات محطة معالجة كحك بطاقة 7.5 ألف متر مكعب يوميًا، مع توسعات مستقبلية لرفع طاقتها إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، حيث تابع المهندس أحمد عمران ومرافقوه الموقف التنفيذي للأعمال بالمحطة، والتي تعمل بنظام المعالجة الثنائية بالتهوية الممتدة، بما يدعم خدمات الصرف الصحي بالمناطق المستفيدة. 

كما تفقد نائب وزيرة الإسكان أعمال تنفيذ محطة معالجة يوسف الصديق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، مع توسعات مستقبلية لرفع طاقتها إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وتابع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، والذي يستهدف خدمة قرى عفيفي وجنيدي، والشيمي، والأبعادية، والجواهرجي، ويوسف الصديق المركزية. 

وخلال الجولة، أكد المهندس أحمد عمران أهمية دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجه استكمال الأعمال، مع تحقيق التكامل بين محطات المعالجة ومحطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وشدد نائب وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على الموقف الفعلي للأعمال على أرض الواقع، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ والتشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الفيوم تمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتسهم في زيادة الطاقات المتاحة والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على رفع كفاءة منظومات التشغيل والصيانة، والاستعداد لاستيعاب المشروعات والطاقات الجديدة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات لصالح المواطنين.

فيما أكد اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الفيوم، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدفع الأعمال واستكمال مكونات المنظومات المستهدفة، بما يسهم في التوسع في خدمات الصرف الصحي بالمناطق المستفيدة.

الفيوم حياة كريمة الاسكان

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