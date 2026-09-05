الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر

استضافت وزارة الداخلية وعلى مدار يومين اجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة عدد من القيادات والأجهزة الشرطية بدول المنطقة ومنظمات دولية.

وسلطت قناة «cbc» الضوء على هذا الاجتماع خلال تقرير نشرته، أكدت أن الاجتماع يهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بما يدعم الجهود المشتركة فى مواجهة التحديات والأنماط المستحدثة للجريمة خاصة الجرائم العابرة للحدود.

وأوضحت أن الاجتماع تناول سبل تطوير آليات التعاون الأمنى وتبادل المعلومات إلى جانب بحث التحديات المرتبطة بالجرائم السيبرانية التى فرضت واقعاً جديداً على أجهزة إنفاذ القانون فى ظل تطور متسارع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.

كما استعرض الاجتماع أهمية توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية فى العمل الأمنى والاستفادة من التطور التكنولوجى فى سرعة تبادل المعلومات وتحليلها بما يسهم فى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على رصد الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

كما شهد الإجتماع استعراض التجربة المصرية فى تنمية قدرات العناصر البشرية الأمنية وتفعيل التعاون الدولى ومواجهة كافة أنواع الجرائم خاصة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكد فالديسي أوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، أن هذا الاجتماع يساعد منظمة الإنتربول في تشكيل القدرات والأدوات التي يتم استخدامها مباشرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في المنطقة.

وتابع: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر من خلال التعاون والاستفادة من خبرة ضباط الشرطة المصرية الذين يعملون معنا في مقرنا الرئيسي في أوروبا.