بوتين: نبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب.. وموسكو تضمن أمن الوفد الأمريكي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو أعربت عن ارتياحها للمباحثات التي جرت مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الجانبين تمثل مسارًا مهمًا لبحث فرص إنهاء النزاع الروسي الأوكراني.

إنهاء النزاع مع أوكرانيا

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ قال بوتين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوقف عن جهوده الرامية إلى إنهاء النزاع مع أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو تتابع هذه المساعي وتتعامل معها باعتبارها جزءًا من الجهود السياسية الرامية إلى الوصول إلى تسوية للأزمة.

الخيارات والطرق المطروحة لتسوية الأزمة

وأضاف الرئيس الروسي أنه يعتزم مناقشة مختلف الخيارات والطرق المطروحة لتسوية الأزمة الأوكرانية خلال مباحثاته مع ويتكوف وكوشنر، في إطار مواصلة الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن مستقبل المفاوضات.

ضمان أمن العملية التفاوضية

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على ضمان أمن العملية التفاوضية، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للوفد الأمريكي خلال توجهه إلى أوكرانيا، مؤكدًا أهمية توفير الظروف الملائمة لاستمرار المسار الدبلوماسي.