مي عمر تحصد جائزة «موركس دور» كأفضل ممثلة عن «الست موناليزا»

حصدت الفنانة مي عمر جائزة «موركس دور» كأفضل ممثلة عربية مصرية في الدراما المصرية، عن أدائها في مسلسل "الست موناليزا"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وحقق تفاعلًا جماهيريًا لافتًا.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية موناليزا، التي مرت بظروف قاسية منذ طفولتها بعدما عاشت اليُتم في منزل خالها بمدينة الإسماعيلية، قبل أن تعتمد على نفسها وتعمل طاهية بأحد الفنادق، وتسعى لبناء مستقبلها رغم الصعوبات التي واجهتها.

أبطال مسلسل الست موناليزا

شارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

مسلسل الست موناليزا

ونال العمل إشادات بسبب تناوله عددًا من القضايا والصراعات الإنسانية والاجتماعية، فيما لاقت شخصية «موناليزا» تفاعلًا من الجمهور، خاصة مع تنوع مراحلها وتحولاتها الدرامية التي قدمتها مي عمر خلال الأحداث.