قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: سنسقط النظام الإيراني.. والسبب خوف مزعوم من النووي
مصطفى شوبير يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلى: الاتفاق تم بدون شروط جزائية
بيراميدز يُلبي دعوة السفارة المصرية في نيروبي.. صور
«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك
ضبط صانعة محتوى بالمنصورة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية
الفرق بين الذنب والسيئة والخطيئة .. اعرف أخطرهم في العقوبة
الأمم المتحدة تحذر: إرث تجارة الرقيق لم ينتهِ.. وآثاره ما زالت حاضرة حتى اليوم
محكمة أمريكية تمنع ترامب من فحص جنسية ملايين الناخبين
معتمد جمال يدعم أحمد خضري ويطالبه بتجاهل انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي
مدرب بطل جيبوتي: أخطاء المباراة الأولى كلفتنا أهدافًا أمام الزمالك.. وهدفنا ظهور أفضل
الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا لاستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الناشئين مواليد 2009
الجيش الأمريكي يستهدف ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تحصد جائزة «موركس دور» كأفضل ممثلة عن «الست موناليزا»

مى عمر
مى عمر
تقى الجيزاوي

حصدت الفنانة مي عمر جائزة «موركس دور» كأفضل ممثلة عربية مصرية في الدراما المصرية، عن أدائها في مسلسل "الست موناليزا"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وحقق تفاعلًا جماهيريًا لافتًا.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية موناليزا، التي مرت بظروف قاسية منذ طفولتها بعدما عاشت اليُتم في منزل خالها بمدينة الإسماعيلية، قبل أن تعتمد على نفسها وتعمل طاهية بأحد الفنادق، وتسعى لبناء مستقبلها رغم الصعوبات التي واجهتها.

أبطال مسلسل الست موناليزا

شارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد. 

مسلسل الست موناليزا 

ونال العمل إشادات بسبب تناوله عددًا من القضايا والصراعات الإنسانية والاجتماعية، فيما لاقت شخصية «موناليزا» تفاعلًا من الجمهور، خاصة مع تنوع مراحلها وتحولاتها الدرامية التي قدمتها مي عمر خلال الأحداث.

مي عمر جائزة «موريكس دور» دراما رمضان 2026 مسلسل الست موناليزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

انهيار شرفه عقار

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

الزمالك

الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب

ترشيحاتنا

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبايل

القمص باسيليوس مجلي

نياحة القمص باسيليوس مجلي.. والبابا تواضروس يقدم العزاء لإيبارشية مطاي

نور

طلعت مصطفى تخطف الأنظار بإعلان تسليم نور.. والجمهور يشيد: "الإعلان روعة" ( فيديو )

بالصور

أول هاتشباك.. دودج GLH موديل ‎2028‎‏ ‏تتحدى الكروس أوفر

دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏

تسلا تحت المجهر.. أمريكا تفتح تحقيق في سلامة "سايبركاب" بسبب إجراءات الاعتماد

سايبركاب
سايبركاب
سايبركاب

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد