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الأمم المتحدة تحذر: إرث تجارة الرقيق لم ينتهِ.. وآثاره ما زالت حاضرة حتى اليوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأمم المتحدة تحذر: إرث تجارة الرقيق لم ينتهِ.. وآثاره ما زالت حاضرة حتى اليوم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد البدوي

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الآثار التي خلفتها تجارة الرقيق عبر التاريخ، مؤكدة أن تداعيات تلك الحقبة لم تنتهِ بانتهاء ممارسات الاستعباد، وإنما لا تزال تلقي بظلالها على مجتمعات وشعوب عدة حتى الوقت الراهن.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تجارة الرقيق أدت إلى تدمير مجتمعات بأكملها، موضحًا أن ملايين الأشخاص فقدوا حياتهم خلال عمليات أسرهم ونقلهم قسرًا إلى مناطق مختلفة حول العالم.

وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «الحصاد الأفريقي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمعات الأفريقية كانت من بين الأكثر تضررًا من تجارة الرقيق، بعدما تعرضت لاستنزاف بشري واسع على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي ترك آثارًا عميقة على تركيبتها الاجتماعية ومستقبلها.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تداعيات تجارة الرقيق لا تقتصر على الخسائر البشرية التي خلفتها، بل تمتد أيضًا إلى أنماط التمييز والتفرقة التي نشأت وترسخت في فترات تاريخية لاحقة، مؤكدًا أن آثار تلك الممارسات لا تزال محسوسة في عدد من المجتمعات حتى اليوم.

مواجهة إرث تجارة الرقيق

وشدد حق على أن مواجهة إرث تجارة الرقيق تتطلب جهودًا مستمرة لبناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء والممارسات التاريخية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بشعوب ومجتمعات بأكملها.

خطوات عملية تساعد على معالجة الآثار

وأكد أن الأمم المتحدة تدعم اتخاذ خطوات عملية تساعد على معالجة الآثار الممتدة لهذه الحقبة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة، بما يسهم في تجاوز تداعيات الماضي وفتح الطريق أمام مستقبل أكثر إنصافًا لجميع الشعوب.

مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة

ولفت إلى أن معالجة إرث تجارة الرقيق تمثل مسؤولية تتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة، بما يضمن عدم تكرار الممارسات التي تقوم على الاستغلال والتمييز، وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع البشر.

تجارة الرقيق الآثار الأمم المتحدة

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