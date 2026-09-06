إعلامي يكشف رد فعل من إمام عاشور بسبب عدم مشاركته مع الأهلي قبل معسكر المنتخب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس تحرك إمام عاشور، لاعب الفريق، بشأن عدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي ، في ظل رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال خلال برنامجه ستاد المحور إن إمام عاشور تحدث مع وائل جمعة، وطالبه بالحديث مع الحسين عموته، المدير الفني للأهلي، بشأن منحه فرصة للمشاركة مع الفريق قبل التوقف الدولي المقرر في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح أن إمام عاشور يسعى للمشاركة في المباريات المقبلة من أجل استعادة جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة مع اقتراب تجمع المنتخب الوطني، وتخوفه من أن يؤدي عدم مشاركته مع الأهلي إلى استبعاده من حسابات الجهاز الفني للمنتخب.

وأشار إلى أن اللاعب يرغب في توصيل وجهة نظره إلى عموته من خلال وائل جمعة، خاصة أنه يسعى للظهور بشكل قوي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، لضمان استمراره ضمن حسابات المنتخب الوطني قبل الاستحقاقات الدولية القادمة.