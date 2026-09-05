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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من السيارات الفارهة لـ حبل المشنقة.. تفاصيل حكم الإعدام على سارة خليفة

سارة خليفة
سارة خليفة
مصطفي رجب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكمها على المنتجة سارة خليفة و12 آخرين بالإعدام شنقا، في قضية تصنيع المخدرات وترويجها والاتجار بها في التجمع.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة، حكمها على سارة خليفة المتهمة بالاعتداء على سائقها، بالسجن 3 سنوات و5 سنوات لاخر ومصادرة الهاتف.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكمها على المنتجة سارة خليفة و12 آخرين بالاعدام شنقا، في قضية تصنيع المخدرات، وترويجها والاتجار بها بالتجمع، كما أصدرت حكمها على 9 متهمين بالمؤبد وبراءة 7 آخرين.

ترحيل سارة خليفة

كما رحلت الأجهزة الأمنية المنتجة الفنية سارة خليفة إلى سجن النساء، عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا بحقها، على خلفية اتهامها في قضية تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم على سارة خليفة

شهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم على المنتجة الفنية سارة خليفة بالإعدام شنقًا، في القضية المتهمة فيها بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وعقب صدور الحكم، دخلت سارة خليفة في حالة من الانهيار داخل قفص الاتهام، قبل أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لترحيلها إلى سجن النساء، لتنفيذ قرار حبسها على ذمة القضية واستكمال.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة، حكمها على سارة خليفة المتهمة بهتك عرض سائقها بالسجن 3 سنوات و5 سنوات لاخر ومصادرة الهاتف.

تفاصيل القضية 

قالت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بالاعتداء على شاب، إن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة التعدي على المجني عليه بدنيًا ونفسيًا.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 9 يونيو.

وطالب دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.

وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.

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