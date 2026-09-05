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اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
إسراء أشرف

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل واقعة جمعته بالحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال فترة وجوده داخل النادي، موضحًا أن الخلاف بدأ بسبب موقف متعلق بألوان قمصان التدريب، لكنه فوجئ بتطور الأمر وطريقة تعامل المدرب معه.

وقال عمر كمال، خلال تصريحات لبرنامج «الكابتن» عبر قناة dmc مع أحمد حسن، إنه عاد إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا، بعدما تلقى اللاعبون تعليمات بالعودة في موعد محدد، مشيرًا إلى أن عموتة كان يرغب وقتها في متابعة 30 لاعبًا قبل تحديد العناصر التي سيعتمد عليها.

وأضاف أن الواقعة حدثت خلال الأسبوع الثاني من التدريبات، عندما تم تقسيم اللاعبين إلى 3 فرق، وحصل على تعليمات من هشام المدرب العام بارتداء القميص «الموف»، قبل أن يتم تغيير التقسيمة بسبب نقص أحد الفرق.

وأوضح عمر كمال أن اسمه تم وضعه ضمن فريق آخر، فارتدى القميص وفقًا للتعليمات التي تلقاها، إلا أن عموتة سأله عن سبب عدم ارتدائه القميص الأخضر الخاص بفريقه.

وتابع: «قلت له إن الكابتن هشام قالي هتلبس موف، لكنه قاطعني وقال لي: أنت مش دريان بنفسك، أنت مش عارف حاجة ولا فاهم حاجة، وبعدها قال لي: هشش.. اسكت اسكت».

وأكد لاعب الأهلي السابق أن طريقة الحديث معه كانت مفاجئة بالنسبة له، قائلًا: «أنا مش بعرف أتطاول، فقلت له متتكلمش معايا كده، وأديته ضهري ومشيت».

وأشار عمر كمال إلى أن المدرب العام ذهب خلفه، بينما واصل هو التدريب دون أن يتعامل مع الموقف، موضحًا أن هشام المدرب العام اعتذر له بعد الواقعة واستمر في الاعتذار لمدة يومين، قبل أن ينتهي الأمر بشكل نهائي.

واختتم: «الكابتن هشام فضل يومين يقولي متزعلش وحقك عليا، والموضوع عدى وانتهى».

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