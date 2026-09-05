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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 5 سبتمبر وحتى الأربعاء 9 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن نشهد أولى الهجمات الساخنة فى سبتمبر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وتستمر 72 ساعة على معظم الأنحاء ، لتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

الطقس يكون مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة
وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من السبت 5 سبتمبر وحتى الأربعاء 9 سبتمبر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عنها، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح .

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 34 و36 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 38 درجة.


السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة، والمحسوسة بين 33 و35 درجة.


شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 36 و38 درجة، والمحسوسة بين 38 و40 درجة.
جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 39 و41 درجة، فيما تصل المحسوسة إلى 42 درجة.
 

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة درجات الحرارة

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