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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط عاطل هجم على مسكن شخص مستخدماً سلاحاً أبيض لسرقته بشمال سيناء

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتهجم عليه بمسكنه مستخدماً سلاح أبيض محاولاً سرقته بشمال سيناء .

تفاصيل الواقعة 

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) وبسؤاله قرر أن الواقعة مُنذ حوالى 6 أشهر حيث قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالشروع فى سرقة مسكنه ، وحاول خلال تلك الفترة تحديده إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقام بنشر مقطع الفيديو للتوصل له.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بشروعه فى سرقة مسكن الشاكى على النحو المُشار إليه ، ونفى حيازته لسلاح أبيض .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض شمال سيناء سيناء العريش

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