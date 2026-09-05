ضبط سائق هدد قائد سيارة بإستخدام سلاح أبيض وطالبه بدفع مبلغ مالى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديد قائد سيارة تستقلها بإستخدام سلاح أبيض ومطالبته بدفع مبلغ مالى لقيامه بالإصطدام بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) ، وضبط بحوزته (دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" ، السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .