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رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد انتهاء العمل بـالتوقيت الصيفي والانتقال رسميًا إلى التوقيت الشتوي لعام 2026، وفقًا للجدول الزمني الذي حدده القانون رقم 24 لسنة 2023 لتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي.

وبحسب النظام المقرر، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، على أن يستمر حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، بينما يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي يوم جمعة، تحديدا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.
 

موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026

ينتهي العمل بـالتوقيت الصيفي رسميًا بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليكون هذا اليوم آخر أيام العمل بالنظام الصيفي خلال العام الجاري.

ومع حلول منتصف الليل، وتحديدًا عند وصول الساعة إلى 12:00 صباحًا، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتعود إلى الساعة 11:00 مساءً.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وللتوضيح بشكل سريع:

  • آخر يوم للتوقيت الصيفي: الخميس 29 أكتوبر 2026.
  • موعد بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.
  • مقدار تغيير الساعة: تأخير 60 دقيقة.
  • عند منتصف الليل: تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

متى بدأ التوقيت الصيفي في مصر؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لتغيير الساعة في مصر.

ويستمر العمل بالنظام الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو ما يجعل الخميس 29 أكتوبر هو الموعد المحدد لانتهائه خلال العام الجاري.

وبعد ذلك، تعود الساعة إلى التوقيت الرسمي الشتوي من خلال تأخيرها ساعة كاملة، وتستمر هذه الدورة وفق النظام القانوني المعمول به، إلى أن يحين موعد العودة إلى التوقيت الصيفي في نهاية أبريل من العام التالي.
 

التوقيت الصيفي

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع حلول منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

أي أن:

12:00 منتصف الليل ← تصبح 11:00 مساءً.

وهذا يعني أن الساعة 11 مساءً ستتكرر مرة أخرى بعد عملية التأخير، ليبدأ بعدها أول يوم كامل وفق التوقيت الشتوي.

أما الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت، فعادةً ما تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية.

ومع ذلك، يفضل التأكد من إعدادات الهاتف بعد موعد التغيير، خصوصًا إذا كان الجهاز لا يعتمد على التحديث التلقائي.

قانون التوقيت الصيفي في مصر

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 الإطار الزمني للعمل بالتوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي.

وينص النظام على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن يستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي تطبيق النظام في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من زيادة ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، فيما أوضح تقرير اللجنة المشتركة أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي تستهدف الاستفادة من ساعات النهار الإضافية، إلى جانب ترشيد استخدام الطاقة.

وبناءً على هذه القواعد، فإن تغيير الساعة يتم وفق دورة زمنية محددة:

  • أخر جمعة في أبريل: تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الصيفي.
  • أخر جمعة في أكتوبر: تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوي.
     
التوقيت الشتوي

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

يرتبط اختيار يوم الجمعة لتطبيق تغيير الساعة باعتبارات تنظيمية، إذ تعد الجمعة يوم عطلة أسبوعية في قطاعات واسعة، وهو ما يساعد على تقليل احتمالات حدوث ارتباك في مواعيد العمل مع بداية التوقيت الجديد.

كما يمنح تطبيق التغيير في نهاية الأسبوع المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط الساعات والأجهزة والمواعيد قبل استئناف العمل والدراسة بصورة طبيعية.

وتحتاج بعض المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت إلى مراجعة إعداداتها أيضًا، للتأكد من توافقها مع النظام الجديد وتجنب أي تأثير على الخدمات والمعاملات.

ماذا يحدث بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وهو ما يؤدي إلى تغيير توقيت شروق وغروب الشمس وفق الساعة الرسمية المستخدمة في مصر.

وبالتالي، سيظهر شروق الشمس وغروبها وفق الساعة الرسمية في وقت أبكر بساعة مقارنة بما كان عليه الوضع خلال التوقيت الصيفي.

وقد ينعكس ذلك على تنظيم اليوم ومواعيد الأنشطة المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بساعات محددة في الصباح أو المساء.

لكن تغيير الساعة لا يعني زيادة أو نقصان عدد ساعات اليوم، وإنما يمثل تعديلًا في التوقيت الرسمي الذي يتم استخدامه لتنظيم المواعيد والأنشطة اليومية.

هل تتغير ساعات العمل والدراسة؟

لا يعني الانتقال إلى التوقيت الشتوي زيادة أو تقليص عدد ساعات العمل أو الدراسة، إذ يقتصر التغيير على الساعة الرسمية التي يتم على أساسها تحديد مواعيد بداية ونهاية الأنشطة.

وبالتالي، تظل ساعات العمل من حيث عدد الساعات كما هي، ما لم تصدر جهة مختصة قرارًا منفصلًا بتعديل مواعيد العمل.

وينطبق الأمر نفسه على الدراسة والخدمات والأنشطة اليومية، حيث لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى تغيير عدد ساعات العمل أو الدراسة.

تأثير التوقيت الشتوي على السفر والرحلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، خاصة بالنسبة للرحلات الجوية والقطارات والحافلات، إذ قد يؤدي عدم ضبط الساعة إلى ارتباك في مواعيد المغادرة والوصول.

لذلك يفضل مراجعة بيانات الرحلات والتذاكر والتأكد من مواعيد السفر وفق التوقيت المعمول به بعد بدء النظام الشتوي.

كما يجب الانتباه إلى الأجهزة التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا، ومنها بعض الساعات اليدوية وساعات الحائط وساعات السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية.
 

التوقيت الصيفي

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

ولتجنب أي ارتباك مع بداية التوقيت الشتوي، يمكن للمواطنين اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

  1. مراجعة الساعات اليدوية وساعات الحائط وضبطها بعد التغيير.
  2. تفعيل ضبط الوقت تلقائيًا على الهواتف الذكية.
  3. مراجعة المنبهات المرتبطة بالعمل والدراسة.
  4. ضبط ساعات السيارات والأجهزة التي لا تحدث الوقت تلقائيًا.
  5. مراجعة مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والحافلات.
  6. التأكد من مواعيد الاجتماعات والفعاليات المهمة.
  7. مراجعة المواعيد الإلكترونية المرتبطة بخدمات أو معاملات لها توقيت محدد.

ويستحسن مراجعة الهواتف والأجهزة صباح الجمعة 30 أكتوبر للتأكد من ظهور التوقيت الصحيح، خاصة بالنسبة للأجهزة التي لا تعتمد على التحديث التلقائي.
 

التوقيت الصيفي

التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا 30 أكتوبر

وبحلول يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنتقل مصر رسميًا إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر.

وتتمثل الخطوة الأساسية في تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، لتبدأ البلاد دورة جديدة من التوقيت الشتوي وفق القواعد القانونية المنظمة.

ويظل موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي من المواعيد التي تحظى باهتمام واسع، خاصة مع ارتباط تغيير الساعة بمواعيد العمل والدراسة والسفر والالتزامات اليومية المختلفة.

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