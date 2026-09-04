قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1600 قرش | الجنيه الذهب في الصاغة الآن
هيرجع للشاشة وللا لأ؟ رسالة جديدة من أحمد موسى بسبب أزمته الصحية
مش كل نهجان سببه القلب.. حسام موافي يكشف أسباب ضيق التنفس
حسام موافي يوضح علامات فشل الجانب الأيمن والأيسر من القلب
سعر الدولار الآن.. الجنيه يتحسن والاحتياطي الأجنبي يقفز لرقم قياسي
وقع في كمين إلكتروني.. اعتقال حاخام أمريكي بعد اتهامه بمحاولة استدراج قاصر جنسيا
تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
شرط مفاجئ من بيزيرا للزمالك فبل العودة إلى القاهرة.. ما هو؟
الإسماعيلي يكتفي بالتعادل أمام النصر في دوري المحترفين
القومي للأورام يفتح باب العلاج والتشخيص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
شاهد .. الإعلان الرسمي لفيلم شيش دو يتصدر تريند X في مصر والسعودية
تشكيل الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

سجل سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع موجة هبوط قوية شهدتها أسعار المعدن الأصفر عالميًا بعد صدور بيانات أمريكية جديدة بشأن سوق العمل، دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وشهد سعر الذهب في مصر انخفاضًا بنحو 100 جنيه للجرام مقارنة بمستويات أمس، وذلك على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه، وسط حالة من التذبذب الواضح في حركة المعدن النفيس بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم

وبحسب آخر تحديثات التعاملات، بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6340 جنيهًا، وهو السعر المسجل لعيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين في محلات الصاغة.

ويأتي هذا التراجع بعد ضغوط بيعية قوية تعرضت لها أسعار الذهب والفضة عالميًا، عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر تحسنًا في أداء سوق العمل خلال شهر أغسطس مقارنة بالتوقعات، إلى جانب تعديل القراءة السابقة لشهر يوليو بصورة إيجابية كبيرة.

اسعار الذهب اليوم 4/9/2026

وسجل سعر الذهب في مصر تفاوتًا بين الأعيرة المختلفة، مع استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأوقية عالميًا وانعكاسها على الأسعار المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث القيمة، نحو 7245 جنيهًا للشراء و7188 جنيهًا للبيع، بينما سجلت بعض التحديثات سعرًا بلغ 7245.75 جنيه للجرام.

أما عيار 22، فقد وصل إلى نحو 6642 جنيهًا للشراء و6589 جنيهًا للبيع، في حين سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6340 جنيهًا للشراء و6290 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 18، الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الانتشار بين المستهلكين، نحو 5434 جنيهًا للشراء و5391 جنيهًا للبيع، مع تسجيل بعض التحديثات سعرًا قدره 5434.25 جنيه للجرام.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50720 جنيهًا وفق آخر تحديثات الأسعار المحلية، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4433.38 دولار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة التذبذب التي يشهدها سعر الذهب في مصر، خاصة مع ارتباط حركة الأسعار المحلية بالتغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بحركة الدولار والعرض والطلب داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب

لماذا تراجع الذهب عالميًا؟

وجاءت موجة الهبوط القوية في أسعار الذهب والفضة عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي، الذي كشف عن تحسن في أداء سوق العمل خلال أغسطس مقارنة بالتوقعات، فضلًا عن إجراء تعديل إيجابي كبير لقراءة شهر يوليو السابقة.

وأدت هذه البيانات إلى إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت أونصة الذهب عالميًا بنحو 2% عقب صدور البيانات، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال جلسة الجمعة عند 4365 دولارًا، كما تجاوزت خسائر المعدن الأصفر حاجز 100 دولار منذ بداية التداولات، قبل أن يعاود الارتفاع خلال تعاملات المساء.

وتوضح هذه التحركات مدى حساسية سوق الذهب تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات سوق العمل والتضخم، باعتبارها من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون في تكوين توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي.

الفضة تتعرض لموجة بيع قوية

ولم تقتصر موجة البيع على الذهب فقط، بل امتدت كذلك إلى الفضة، التي تعرضت لضغوط قوية خلال تعاملات الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 64.74 دولار للأونصة.

ويحاول المعدن حاليًا تجاوز مستوى الدعم البالغ 65.60 دولار للأونصة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المعادن النفيسة عالميًا، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وتأتي حركة الفضة بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب، بما يعكس تأثر المعادن النفيسة عمومًا بتغير توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية الأمريكية.

تحسن سوق العمل يزيد الضغوط على الذهب

ويرتبط الهبوط القوي في أسعار الذهب بقراءة الأسواق لبيانات سوق العمل الأمريكي باعتبارها مؤشرًا على استمرار قدر من الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتمنح قوة سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتعامل مع معدلات التضخم من خلال قرارات أسعار الفائدة، وهو ما قد يزيد الضغوط على الذهب والفضة، خاصة مع ارتفاع عوائد الأصول المقومة بالدولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 السبت 26 أكتوبر 2024 الآن

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، ومن بينها سوق المعادن النفيسة.

وبالنسبة للمستهلكين، يظل سعر الذهب في مصر محل اهتمام واسع، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار والادخار في المعدن الأصفر، خاصة مع سرعة تغير الأسعار المحلية بالتزامن مع تحركات الأوقية عالميًا.

وفي ظل التراجع الحالي، يظل سعر الذهب في مصر عرضة لمزيد من التذبذب خلال الساعات المقبلة، إذ تتأثر محلات الصاغة بصورة مباشرة بالتغيرات العالمية، إلى جانب حركة الدولار والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب محليًا.

سعر الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم الجمعة اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم 492026 سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

ترشيحاتنا

توتنهام

برعاية صلاح.. طرابزون سبور يدخل في مفاوضات لضم مهاجم توتنهام

محمد صلاح

طرابزون سبور يستعد لطرح مجموعة خاصة بـ محمد صلاح بعد الإقبال الكبير على قميصه

ريتشارليسون

هل يزامل صلاح؟.. مدرب توتنهام يكشف موقف ريتشارليسون بشأن طرابزون سبور

بالصور

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد