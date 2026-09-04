800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سجل سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع موجة هبوط قوية شهدتها أسعار المعدن الأصفر عالميًا بعد صدور بيانات أمريكية جديدة بشأن سوق العمل، دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وشهد سعر الذهب في مصر انخفاضًا بنحو 100 جنيه للجرام مقارنة بمستويات أمس، وذلك على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه، وسط حالة من التذبذب الواضح في حركة المعدن النفيس بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.



وبحسب آخر تحديثات التعاملات، بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6340 جنيهًا، وهو السعر المسجل لعيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين في محلات الصاغة.

ويأتي هذا التراجع بعد ضغوط بيعية قوية تعرضت لها أسعار الذهب والفضة عالميًا، عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر تحسنًا في أداء سوق العمل خلال شهر أغسطس مقارنة بالتوقعات، إلى جانب تعديل القراءة السابقة لشهر يوليو بصورة إيجابية كبيرة.

اسعار الذهب اليوم 4/9/2026

وسجل سعر الذهب في مصر تفاوتًا بين الأعيرة المختلفة، مع استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأوقية عالميًا وانعكاسها على الأسعار المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث القيمة، نحو 7245 جنيهًا للشراء و7188 جنيهًا للبيع، بينما سجلت بعض التحديثات سعرًا بلغ 7245.75 جنيه للجرام.

أما عيار 22، فقد وصل إلى نحو 6642 جنيهًا للشراء و6589 جنيهًا للبيع، في حين سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6340 جنيهًا للشراء و6290 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 18، الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الانتشار بين المستهلكين، نحو 5434 جنيهًا للشراء و5391 جنيهًا للبيع، مع تسجيل بعض التحديثات سعرًا قدره 5434.25 جنيه للجرام.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50720 جنيهًا وفق آخر تحديثات الأسعار المحلية، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4433.38 دولار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة التذبذب التي يشهدها سعر الذهب في مصر، خاصة مع ارتباط حركة الأسعار المحلية بالتغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بحركة الدولار والعرض والطلب داخل سوق الصاغة.



لماذا تراجع الذهب عالميًا؟

وجاءت موجة الهبوط القوية في أسعار الذهب والفضة عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي، الذي كشف عن تحسن في أداء سوق العمل خلال أغسطس مقارنة بالتوقعات، فضلًا عن إجراء تعديل إيجابي كبير لقراءة شهر يوليو السابقة.

وأدت هذه البيانات إلى إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت أونصة الذهب عالميًا بنحو 2% عقب صدور البيانات، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال جلسة الجمعة عند 4365 دولارًا، كما تجاوزت خسائر المعدن الأصفر حاجز 100 دولار منذ بداية التداولات، قبل أن يعاود الارتفاع خلال تعاملات المساء.

وتوضح هذه التحركات مدى حساسية سوق الذهب تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات سوق العمل والتضخم، باعتبارها من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون في تكوين توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي.

الفضة تتعرض لموجة بيع قوية

ولم تقتصر موجة البيع على الذهب فقط، بل امتدت كذلك إلى الفضة، التي تعرضت لضغوط قوية خلال تعاملات الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 64.74 دولار للأونصة.

ويحاول المعدن حاليًا تجاوز مستوى الدعم البالغ 65.60 دولار للأونصة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المعادن النفيسة عالميًا، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وتأتي حركة الفضة بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب، بما يعكس تأثر المعادن النفيسة عمومًا بتغير توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية الأمريكية.

تحسن سوق العمل يزيد الضغوط على الذهب

ويرتبط الهبوط القوي في أسعار الذهب بقراءة الأسواق لبيانات سوق العمل الأمريكي باعتبارها مؤشرًا على استمرار قدر من الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتمنح قوة سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتعامل مع معدلات التضخم من خلال قرارات أسعار الفائدة، وهو ما قد يزيد الضغوط على الذهب والفضة، خاصة مع ارتفاع عوائد الأصول المقومة بالدولار.



ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، ومن بينها سوق المعادن النفيسة.

وبالنسبة للمستهلكين، يظل سعر الذهب في مصر محل اهتمام واسع، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار والادخار في المعدن الأصفر، خاصة مع سرعة تغير الأسعار المحلية بالتزامن مع تحركات الأوقية عالميًا.

وفي ظل التراجع الحالي، يظل سعر الذهب في مصر عرضة لمزيد من التذبذب خلال الساعات المقبلة، إذ تتأثر محلات الصاغة بصورة مباشرة بالتغيرات العالمية، إلى جانب حركة الدولار والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب محليًا.