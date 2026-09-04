شرط مفاجئ من بيزيرا للزمالك فبل العودة إلى القاهرة.. ما هو؟

دخلت أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك مرحلة جديدة، بعدما اشترط اللاعب الحصول على ضمان من مسؤولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ قرار العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.

ويرغب بيزيرا في التأكد من أن عودته إلى مصر لن تعني استمراره مع الزمالك، خاصة أنه يتمسك بخوض تجربة احترافية جديدة والانتقال إلى نادٍ آخر، وهو ما وضع إدارة النادي أمام موقف يحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتمسك بعودة اللاعب

في المقابل، يتمسك مسؤولو الزمالك بضرورة عودة بيزيرا إلى القاهرة أولًا، ثم عقد جلسة مباشرة معه لمناقشة أسباب الأزمة والاستماع إلى وجهة نظره، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وترى إدارة النادي أن حسم موقف اللاعب من خارج القاهرة ليس الخيار المناسب، خاصة في ظل الحاجة إلى مناقشة التفاصيل بشكل مباشر، والوصول إلى اتفاق يحدد الخطوات المقبلة سواء باستمراره أو فتح الباب أمام رحيله.

محاولات لإقناع بيزيرا بالعودة

وبالتزامن مع استمرار الخلاف، يواصل محامي اللاعب محاولاته لإقناعه بالعودة إلى القاهرة، تمهيدًا لفتح قنوات التواصل المباشر مع إدارة الزمالك وإنهاء الأزمة.

وكانت محاولات احتواء الموقف قد وصلت في وقت سابق إلى اقتراح عقد جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محامي اللاعب، إلا أن بيزيرا رفض المشاركة في الاجتماع، لتستمر المحاولات من أجل إقناعه بالعودة والتفاوض مع إدارة النادي.

أزمة مفتوحة تنتظر الحسم

وتبدو الأزمة مرتبطة بشكل أساسي بمستقبل اللاعب ورغبته في الانتقال إلى تجربة احترافية جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الزمالك إلى إدارة الملف بصورة تحفظ حقوق النادي قبل اتخاذ أي قرار.

وبذلك، أصبح موقف بيزيرا مرهونًا بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الزمالك، خصوصًا أن اللاعب يريد الحصول على ضمان مسبق بشأن السماح له بالرحيل، بينما تصر الإدارة على عودته أولًا ومناقشة كافة التفاصيل معه بشكل مباشر.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، خاصة أن عودة اللاعب إلى القاهرة باتت مرتبطة بحسم نقطة خلاف رئيسية: هل يحصل بيزيرا على ضمان الرحيل قبل العودة، أم يتمسك الزمالك بموقفه ويطلب عودته أولًا قبل تحديد مستقبله؟