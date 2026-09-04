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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم اليسار والديمقراطيين بتمني هزيمة أمريكا في حرب إيران

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصومه السياسيين في الداخل، وبينهم الديمقراطيون والتيارات اليسارية، بتمني هزيمة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الانقسام السياسي الداخلي بشأن المواجهة العسكرية.

وقال ترمب إن «المتطرفين اليساريين والديمقراطيين والشيوعيين» يفضلون أن تخسر الولايات المتحدة الحرب، في انتقاد جديد لمواقف معارضيه من العمليات العسكرية التي تقودها إدارته ضد إيران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تواجه فيه إدارته ضغوطًا متزايدة بشأن تداعيات الحرب، في ظل استمرار العمليات العسكرية وما تفرضه من أعباء اقتصادية وسياسية على الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وفي المقابل، أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز/إبسوس» تراجعًا في مستوى التأييد الشعبي للحرب، إذ قال نحو ربع الأمريكيين فقط إن الحرب مع إيران تستحق خوضها، بينما أبدت نسبة أكبر تحفظًا أو معارضة لاستمرارها.

وتزداد حساسية الملف مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، إذ يمثل أداء الإدارة في إدارة الحرب وتأثيراتها على الاقتصاد وأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة عوامل قد تؤثر في توجهات الناخبين.

وسبق لترمب أن شن هجمات سياسية متكررة على منتقدي سياساته تجاه إيران، متهمًا بعضهم بالتشكيك في القدرات العسكرية الأمريكية وبإضعاف موقف بلاده خلال الحرب.

وتعكس التصريحات الأخيرة استمرار حالة الاستقطاب داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب، بين مؤيدين لسياسة الضغط العسكري التي تتبناها الإدارة، ومعارضين يخشون من ارتفاع تكلفتها البشرية والاقتصادية واحتمال توسع نطاقها.

وبينما تؤكد إدارة ترامب تمسكها بمواصلة الضغط على إيران، يبقى الجدل الداخلي حول أهداف الحرب ومدتها وتكلفتها أحد أبرز التحديات السياسية أمام البيت الأبيض خلال المرحلة المقبلة.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الحرب مع إيران الانقسام السياسي

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