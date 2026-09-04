الرئيس اللبناني يبحث مع وفد أمريكي تحضيرات جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة في قصر بعبدا، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونجرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، ولا سيما تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية برعاية أمريكية.

وشكر الرئيس عون السفير عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، مؤكداً ضرورة مواصلة السعي لتحرير من تبقى منهم، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار.

كما تناول البحث المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونجرس الأمريكي.