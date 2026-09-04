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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع أحمد فهمي وأسماء جلال.. إيمي طلعت زكريا تعود للسينما في الفيل ع الدرفيل

مع أحمد فهمي وأسماء جلال.. إيمي طلعت زكريا تعود للسينما في «الفيل ع الدرفيل»
مع أحمد فهمي وأسماء جلال.. إيمي طلعت زكريا تعود للسينما في «الفيل ع الدرفيل»
أوركيد سامي

تعود الفنانة إيمي طلعت زكريا إلى السينما من خلال فيلم «الفيل ع الدرفيل»، الذي يجمع الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال في بطولته، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وكشفت إيمي طلعت زكريا في تصريحات تلفزيونية  لها اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشاركتها في الفيلم، موضحة أنها انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها قائلة : «خلصت دوري، وكان وقت لطيف جدا مع كل صناع العمل».

وعن تعاونها مع أحمد فهمي وأسماء جلال، أعربت عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة: «الشغل مع أحمد وأسماء حلو جدًا، والروح هتبان أوي في الفيلم، ضحك وهزار طول الوقت»، مؤكدة أنها تقدم تجسد شخصية زوجة الفنان محمد طعيمة، حيث تجمعها الأحداث بأسماء جلال وأحمد فهمي داخل أحد السوبر ماركت، لتتوالى بعدها مجموعة من المفاجآت والمواقف الكوميدية.

وأشارت إلى أن دورها في الفيلم مختلف من حيث المساحة، لكنه يحمل طابعًا خفيفًا وكوميديًا، مشيرة بأن عودتها للسينما بعد فترة من الغياب، من خلال فيلم «الفيل ع الدرفيل» لأنها رأت فيه عودة مناسبة ومميزة.

وأضافت : «اخترت العودة بعد الفترة دي بسينما، لأنها هتكون عودة حلوة مع نجوم ومخرج شاطر زي أحمد عبدالوهاب، وإنتاج كبير زي سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي، أكيد حاجة حلوة ليا طبعًا».

ويضم فيلم «الفيل ع الدرفيل» في بطولته أحمد فهمي وأسماء جلال وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، ويقدم في إطار يجمع بين الكوميديا والمواقف والمفاجآت، وسط أجواء تصوير وصفها المشاركون بأنها مليئة بالضحك والهزار.

إيمي طلعت زكريا اخبار الفن نجوم الفن

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