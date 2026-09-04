حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الإسماعيلي والنصر، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري، ليخرج كل فريق بنقطة من اللقاء بعد مباراة شهدت ندية وإثارة حتى صافرة النهاية.

الإسماعيلي يكتفي بالتعادل أمام النصر في دوري المحترفين

ونجح الإسماعيلي في افتتاح التسجيل عن طريق نادر فرج، بعدما تمكن الفريق من استغلال إحدى الفرص المتاحة له وتحويلها إلى هدف منح الدراويش الأفضلية خلال المباراة.

وحاول النصر العودة إلى اللقاء والبحث عن هدف التعادل، وهو ما تحقق بالفعل عن طريق أحمد حسين، الذي نجح في هز شباك الإسماعيلي وإعادة المباراة إلى نقطة التعادل.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من جانب الفريقين لخطف هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلا أن المحاولات لم تسفر عن تغيير جديد في النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة، يواصل الفريقان مشوارهما في دوري المحترفين، وسط سعي كل منهما لتحقيق نتائج أفضل خلال الجولات المقبلة، خاصة مع احتدام المنافسة مبكرًا على مراكز المقدمة.

ويأمل الإسماعيلي في استعادة نغمة الانتصارات في مبارياته القادمة، بينما يسعى النصر إلى البناء على الأداء الذي قدمه أمام الدراويش وتحقيق فوزه الأول في المرحلة المقبلة.

أحمد كشري مديراً فنياً للإسماعيلي

وقررت اللجنة الموقتة لنادي الاسماعيلى تعيين الكابتن أحمد كشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للنادى الإسماعيلي وذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب أوراق الفريق.

وفي الوقت ذاته وافقت اللجنة على الاستقالة التي تقدم بها أعضاء الجهاز الفني السابق.

وأعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لهم جميعا على ما قدموه للنادي خلال الفترة الماضية ومتمنيةً لهم دوام التوفيق.

وجاء ذلك عقب رحيل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أشرف خضر بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.