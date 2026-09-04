الروستو بديل اللانشون.. صدر فرخة يكفي شهر لساندوتشات اللانش بوكس

روستو الفراخ في البيت يعتبر بديل صحي واقتصادي للانشون، ويتقطع شرائح رفيعة للسندوتشات ويحفظ في الثلاجة.

روستو الفراخ لسندوتشات اللانش بوكس

المكونات:

2 صدر فراخ منزوع الجلد والعظم

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة زيت

عصرة ليمون



الطريقة:

1. اخلطي الزبادي والمستردة والبهارات والليمون والزيت.



2. غلفي صدور الفراخ بالتتبيلة جيدًا، واتركيها من ساعة إلى 4 ساعات في الثلاجة.



3. لفي كل صدر بإحكام في ورق زبدة، ثم ورق فويل، بحيث يصبح على شكل رول.



4. ضعيه في فرن ساخن على 180 درجة لمدة حوالي 30–40 دقيقة، حسب حجم الصدور.



5. اتركيه يبرد تماما قبل التقطيع، ثم قطعيه شرائح رفيعة.



6. استخدمي الشرائح في سندوتشات اللانش بوكس مع الخس والخيار أو الجبن حسب رغبتك.

ليكون قوامه أقرب للانشون، ضعي الروستو في الثلاجة عدة ساعات بعد أن يبرد، ثم قطعيه بسكينة حادة جدًا أو قطاعة شرائح.

يمكن تحضيره مسبقًا وتقسيمه حصص صغيرة لاستخدامها خلال أيام المدرسة، مع الالتزام بحفظه مبردًا وعدم ترك السندوتش فترة طويلة خارج الثلاجة.