بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

يعاني كثير من المواطنين من مشكلة نفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع خلال فترة قصيرة، رغم اعتقادهم في بعض الأحيان أن العداد أو الكارت به عطل فني ، لكن سرعة استهلاك الرصيد قد تكون ناتجة عن مجموعة من الأسباب المختلفة، بعضها يرتبط بطريقة استخدام الأجهزة الكهربائية، والبعض الآخر يتعلق بالعداد أو التوصيلات الكهربائية داخل المنزل.

ومع ارتفاع معدلات استخدام الأجهزة المنزلية، خاصة أجهزة التكييف والسخانات، يصبح من المهم معرفة أسباب نفاد رصيد كارت الكهرباء بسرعة، إلى جانب اتباع مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد على خفض الاستهلاك والحفاظ على الرصيد لأطول فترة ممكنة.



الشرائح التصاعدية قد تسرّع خصم الرصيد

يعمل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وفق نظام الشرائح التصاعدية، إذ ينتقل المشترك إلى شريحة أعلى كلما ارتفع حجم استهلاكه من الكهرباء بالكيلووات خلال الشهر.

ومع الانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى، يرتفع سعر الكيلووات، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الرصيد بشكل أسرع من المعتاد، خاصة عند الوصول إلى الشرائح الأعلى.

وتظهر المشكلة بصورة أكبر عندما ينتقل المشترك إلى شرائح مرتفعة، إذ قد يخصم العداد مبالغ مرتبطة بفروق الشرائح من الرصيد الموجود، ما يجعل المواطن يشعر بأن كارت الكهرباء فقد جزءًا كبيرًا من قيمته بصورة مفاجئة.

خصومات ورسوم تظهر على العداد

لا يرتبط انخفاض رصيد العداد دائمًا بالاستهلاك الفعلي للأجهزة الكهربائية، إذ توجد مبالغ ورسوم دورية يمكن أن يتم خصمها من الرصيد وفقًا لحالة المشترك.

ومن بين هذه المبالغ رسوم خدمة العملاء، والتي تختلف بحسب شريحة الاستهلاك، إلى جانب رسوم النظافة، وكذلك أقساط ثمن العداد في حالة تركيب العداد بالتقسيط.

وبالتالي، قد يلاحظ المواطن انخفاض الرصيد بصورة مفاجئة دون أن يكون قد رفع معدل استهلاكه للكهرباء، لأن بعض الخصومات لا تكون مرتبطة مباشرة بعدد الأجهزة التي تم تشغيلها.

خلل التوصيلات قد يسحب الكهرباء دون ملاحظة

من الأسباب الفنية التي يجب الانتباه إليها أيضًا وجود مشكلة في التوصيلات أو أسلاك الكهرباء داخل المنزل.

ففي حالة وجود قفلة كهربائية بسيطة أو تسريب للتيار نتيجة تهالك الأسلاك أو وجود رطوبة داخل الحوائط، قد يستمر العداد في تسجيل استهلاك للكهرباء حتى في حالة إغلاق الأجهزة.

وفي هذه الحالة، يجب مراجعة التوصيلات الكهربائية والاستعانة بفني متخصص للتأكد من عدم وجود تسريب أو مشكلة فنية تتسبب في زيادة الاستهلاك دون ملاحظة صاحب المنزل.



تشغيل الأجهزة الثقيلة معًا يرفع الاستهلاك

يعد تشغيل عدد كبير من الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع في الوقت نفسه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية.

فعند تشغيل سخان المياه بالتزامن مع التكييف أو الدفاية والغلاية الكهربائية وبرنامج التسخين في الغسالة والمكواة، يرتفع الحمل الكهربائي بصورة كبيرة.

وقد يؤدي الاستخدام المكثف لهذه الأجهزة إلى زيادة استهلاك الكهرباء خلال فترة قصيرة، وبالتالي الانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى، وهو ما ينعكس على سرعة انخفاض رصيد كارت الكهرباء.

الأجهزة في وضع الاستعداد تستهلك كهرباء

قد يعتقد البعض أن الجهاز لا يستهلك كهرباء بمجرد إغلاقه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، لكن ترك بعض الأجهزة متصلة بمصدر الكهرباء وهي في وضع الاستعداد يمكن أن يؤدي إلى استمرار استهلاك قدر من الطاقة.

ومن أمثلة ذلك شواحن الهواتف المتصلة بالمقبس دون استخدام، وأجهزة التلفزيون التي تظل اللمبة الخاصة بها مضاءة، إلى جانب أجهزة الاستقبال والميكروويف وغيرها من الأجهزة التي تظل في وضع الاستعداد.

لذلك، فإن فصل الأجهزة من مصدر الكهرباء عند عدم الحاجة إليها يمكن أن يساعد على تقليل الاستهلاك، خاصة عند تكرار الأمر يوميًا.

الأجهزة القديمة قد تكون سببًا في زيادة الفاتورة

تؤثر كفاءة الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر على حجم الاستهلاك، إذ يمكن للأجهزة القديمة أو التي تحتاج إلى صيانة أن تستهلك كميات أكبر من الكهرباء مقارنة بالأجهزة الأكثر كفاءة.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تشغيل ثلاجة قديمة أو تكييف يحتاج إلى صيانة إلى استهلاك أكبر للطاقة، كما أن بعض الأعطال قد تجعل الجهاز يعمل لفترات أطول للوصول إلى الكفاءة المطلوبة.

ومن هنا، فإن صيانة الأجهزة بشكل دوري والتأكد من كفاءتها يمكن أن يساعدا في تقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على رصيد كارت الكهرباء.

العزل الجيد يساعد على تقليل استهلاك التكييف

يؤثر عزل المنزل أيضًا على معدل استهلاك أجهزة التكييف والتدفئة، خاصة في ظل تسرب الهواء من الأبواب والنوافذ.

فعندما يدخل الهواء الساخن أو البارد من الخارج باستمرار، يضطر جهاز التكييف أو الدفاية إلى العمل لفترات أطول للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وهو ما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الكهرباء.

لذلك، فإن تحسين عزل الأبواب والنوافذ وتقليل تسرب الهواء يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على أجهزة التكييف والتدفئة وتقليل استهلاك الطاقة.



خطوات عملية للحفاظ على رصيد كارت الكهرباء

هناك مجموعة من الإجراءات البسيطة التي يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على الرصيد، أبرزها فصل الأجهزة من المقابس بشكل كامل بعد انتهاء استخدامها، وعدم الاكتفاء بإغلاقها من خلال جهاز التحكم عن بُعد.

كما يفضل ضبط جهاز التكييف على درجة حرارة 24 أو 25 درجة مئوية، إلى جانب استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة وإطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة.

ومن المهم أيضًا مراجعة العداد لدى شركة الكهرباء في حالة ملاحظة وجود مشكلة في الوقت أو التاريخ المسجل عليه، والتوجه إلى شبكة الكهرباء التابعة لها الحالة لضبط البيانات، بما يضمن انتظام دورة الشرائح وفق الإعدادات الصحيحة.

وقبل شحن كارت الكهرباء، يمكن وضع الكارت داخل العداد لمدة نحو 15 ثانية حتى يتمكن العداد من قراءة أي تحديثات أو مبالغ مطلوبة، ثم إعادة وضع الكارت داخل العداد بعد الشحن لتفريغ قيمة الشحنة.

وبالتالي، فإن سرعة نفاد الرصيد لا تعني بالضرورة وجود عطل في العداد، فقد تكون نتيجة ارتفاع الاستهلاك، أو الانتقال إلى شرائح أعلى، أو وجود خصومات دورية، أو تشغيل أجهزة كثيرة في الوقت نفسه، أو حتى وجود مشكلة في التوصيلات الكهربائية تحتاج إلى الفحص.