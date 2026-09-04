ترامب يعين آدم تيل وزيرا للجيش الأمريكي بالوكالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مساعد وزير الجيش آدم تيل وزيرًا للجيش بالوكالة، في خطوة جديدة ضمن التغييرات التي تجريها الإدارة الأمريكية في وزارة الدفاع.

من جانب آخر، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائح جديدة تقضي بحرمان المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تدير برامج تستهدف طلاب الأقليات من الإعفاء الضريبي.

ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة، التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية، على نحو 18 ألف مؤسسة، وأن تلحق أضرارًا بجهودها في جمع التبرعات، في إطار توسيع الإدارة الأمريكية تحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابي، عقب تحقيقات أجريت مؤخرًا بشأن كليات الطب في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن «إعادة تسمية التفضيلات العرقية بالإنصاف أو الشمول أو زيادة التنوع لا يغيّر من طبيعتها التمييزية».