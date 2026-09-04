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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إعادة العمل بأمر يقيد التصويت عبر البريد

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل لإلغاء حكم قضائي أوقف تنفيذ الأمر الرئاسي الذي وقّعه ترامب، والذي يفرض قيودًا على التصويت عبر البريد قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر.

ودعت وزارة العدل الأمريكية المحكمة العليا إلى إلغاء حكم القاضية إنديرا تالواني، بما يسمح بإعادة العمل بالأمر الرئاسي الذي يقيّد التصويت عبر البريد.

كما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائح جديدة تقضي بحرمان المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تدير برامج تستهدف طلاب الأقليات من الإعفاء الضريبي.

ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة، التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية، على نحو 18 ألف مؤسسة، وأن تلحق أضرارًا بجهودها في جمع التبرعات، في إطار توسيع الإدارة الأمريكية تحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابي، عقب تحقيقات أجريت مؤخرًا بشأن كليات الطب في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن «إعادة تسمية التفضيلات العرقية بالإنصاف أو الشمول أو زيادة التنوع لا يغيّر من طبيعتها التمييزية».

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